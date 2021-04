Google releast Android 12 Developer Preview 3: dit is nieuw

Google is druk bezig met de afronding van de ontwikkelaarsversies van Android 12. Nu is het tijd voor Android 12 Developer Preview 3, waarbij we een aantal verbeteringen terugvinden.

Android 12 Developer Preview 3

De laatste ontwikkelaarsversie van Android 12 is een feit. Google heeft de nieuwe versie nu officieel vrijgegeven, waarbij gebruikers een aantal nieuwe functies tegenkomen. Binnenkort zal Google beginnen met het uitrollen van de beta-versies, waarbij de eerste versie in mei verwacht wordt.

Android 12 Developer Preview 3 biedt een nieuwe app-startervaring. Hierbij zien we opstartschermen die getoond worden bij het opstarten van een toepassing. Verder is er een bugfix voor apps van derden die je een alarm laten instellen. Het missen van een alarm moet vanaf nu tot het verleden behoren. Links die zijn goedgekeurd door Android App Links kunnen voortaan sneller geopend worden via de interne browser, in plaats van met de pop-up kiezer. Android 12 zal verder meer rijkelijke haptische feedback geven, met behulp van de trilmotor, zoals bij het spelen van games. Ook zijn er flexibelere back-up configuraties en verbeteringen voor camera-apps van derden.

In Developer Preview 3 van Android 12 zien we ook enkele kleine aanpassingen in de interface. Bij het plaatsen van een widget, kun je voortaan de vernieuwde widget-picker met zoekfunctie gebruiken, zodat je nog sneller de geschikte app tegenkomt. Bij de screenshot-bewerker kun je bij het bewerken met tekst ook een ander lettertype kiezen.

De Developer Preview-versies zijn vaak nog niet stabiel genoeg voor dagelijks gebruik, zo meldt Google. We moeten nog even geduld hebben totdat we definitief met zijn allen aan de slag kunnen met Android 12.