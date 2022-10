Nokia G21: update naar Android 12 beschikbaar in Europa

Gebruikers van de Nokia G21 hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er goed nieuws. De update naar Android 12 wordt uitgerold naar het toestel, en deze brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies.

Android 12 voor Nokia G21

De Nokia G21 wordt eindelijk bijgewerkt met de grote update naar Android 12. De eerste gebruikers in Europa zien de nieuwe update binnenrollen op hun smartphone. Het is niet helemaal duidelijk of de uitrol ook in Nederland al begonnen is, maar in ieder geval in Duitsland is de update al te downloaden. De update brengt een reeks verbeteringen en nieuwe functies.

Dankzij Android 12 krijg je toegang tot tal van verbeteringen in Android. Zo is er meer aandacht besteed aan privacy-opties. Je krijgt bijvoorbeeld de vraag of een app toegang mag hebben tot je locatie, en of dit dan de geschatte of de exacte locatie is. Tevens kun je nu de interfacekleuren aanpassen op basis van de ingestelde achtergrond; dit dankzij het Material You design. Ook zijn de prestaties verbeterd, waarbij dit de snelheid van het toestel ten goede moet komen. Tevens zijn er verschillende zaken op de achtergrond aangepast en verbeterd.

De update voor de Nokia G21 is circa 2,03GB groot en kan vanaf nu verwacht worden.