Android 13 update overzicht: welke toestellen krijgen de nieuwe versie?

Een nieuwe Android-versie met nieuwe functies, altijd leuk natuurlijk! In ons nieuwe Android 13 update overzicht zie je direct welke smartphones en tablets de update naar de nieuwe versie krijgen, en wanneer deze uitgerold wordt. Krijg jouw toestel de update naar Android 13?

Krijgt mijn smartphone Android 13?

In de afgelopen maanden was er veel nieuws rondom Android 13. Verschillende bètaversies en testversies zijn uitgerold en van de week was daar het moment dat Android 13 vrijgegeven werd. Als eerst voor de Pixel-toestellen, binnenkort ook voor de modellen van verschillende fabrikanten. Eerder hebben we op DroidApp al de nieuwe functies van Android 13 op een rijtje gezet. Zo is het vergrendelscherm verbeterd, krijg je nog meer Material You personaliseringsmogelijkheden, meer privacy-instellingen en zijn er nog verschillende andere verbeteringen.

Voor de Google Pixel-modellen wordt de update naar Android 13 vanaf nu reeds uitgerold. Andere merken en fabrikanten zullen in de komende tijd volgen. Veel fabrikanten hebben nog geen tijdsschema gedeeld of officieel bekend gemaakt welke apparaten bijgewerkt worden naar Android 13. Op basis van de tot nu toe bekende gegevens, onze kennis, beschikbare bètaversies en andere indicatoren zoals het updatebeleid, zetten we op een rijtje welke toestellen de update kunnen verwachten.

We zullen dit overzicht meermaals bijwerken, zodat je altijd toegang hebt tot de juiste informatie.

Houd er rekening mee dat keuzes van fabrikanten of updateplannen altijd kunnen veranderen.

Artikel gepubliceerd: 20 augustus 2022

Laatst bijgewerkt: 20 augustus 2022

Samsung

Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra Ja Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra Ja Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Ja Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra Ja Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus Nee Samsung Galaxy S21 FE Ja Samsung Galaxy S20 FE Ja Samsung Galaxy Z Fold 4 Ja Samsung Galaxy Z Flip 4 Ja Samsung Galaxy A53 Ja Samsung Galaxy A13 Ja Samsung Galaxy A52 Ja Samsung Galaxy A52s Ja Samsung Galaxy A72 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy A42 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy A32 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy A22 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy A12 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy Z Fold 3 Ja Samsung Galaxy Z Flip 3 Ja Samsung Galaxy Z Fold 2 Ja Samsung Galaxy Fold Nee Samsung Galaxy Z Flip Ja Samsung Galaxy S10 Lite Mogelijk Samsung Galaxy Note 10 Lite Mogelijk Samsung Galaxy XCover 6 Ja Samsung Galaxy XCover 5 Ja Samsung Galaxy A03s Onbekend Samsung Galaxy M53 Ja Samsung Galaxy M52 Ja Samsung Galaxy M51 Onbekend Samsung Galaxy M22 Niet bekend Samsung Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra Ja Samsung Galaxy Tab A8 Ja Samsung Galaxy Tab S7/S7+ Ja Samsung Galaxy Tab S6 Lite Onbekend Samsung Galaxy Tab S6 Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy Tab A7 Mogelijk

Motorola

Motorola Edge 30 Ja Motorola Edge 30 Pro Ja Moto G82 Ja Moto G42 Ja Moto G52 Ja Moto G32 Waarschijnlijk Moto G22 Waarschijnlijk Moto G71 Onbekend Moto G51 Onbekend Moto G31 Onbekend Moto G60 Onbekend Moto G60s Ja Moto G200 Ja Moto E40 Nee Moto E20 Nee Motorola Edge 20 Waarschijnlijk Motorola Edge 20 Pro Waarschijnlijk Motorola Edge 20 Lite Waarschijnlijk Andere Motorola-toestellen Onbekend

Nokia

Nokia G21 Ja Nokia G50 Ja Nokia XR20 Ja Nokia X20 Ja Nokia X10 Ja Nokia G20 Ja Nokia G10 Ja Nokia 1.4 Nee Nokia 5.4 Nee Nokia 5.3 Nee Nokia 2.4 Nee Nokia 3.4 Nee Nokia T10 Ja Nokia T20 Mogelijk Andere Nokia-modellen Onbekend

OnePlus

OnePlus 10T Ja OnePlus 10 Pro Ja OnePlus 9 Pro Ja OnePlus 9 Ja OnePlus 8T Mogelijk OnePlus 8 Onbekend OnePlus 8 Pro Onbekend OnePlus 7T Nee OnePlus 7 / 7 Pro Nee OnePlus Nord 2T Ja OnePlus Nord CE 2 5G Ja OnePlus Nord CE 2 Lite Ja OnePlus Nord 2 Ja OnePlus Nord Nee Andere OnePlus-modellen Onbekend

Sony

Sony Xperia 1 IV Ja Sony Xperia 10 IV Ja Sony Xperia Pro-I Ja Sony Xperia 1 III Ja Sony Xperia 10 III Waarschijnlijk Sony Xperia 5 III Ja Sony Xperia 1 II Waarschijnlijk Sony Xperia 5 II Waarschijnlijk Sony Xperia 10 II Onbekend

Oppo

Oppo A77 5G-versie: vanaf oktober ’22, 4G-versie Q1 2023 Oppo A76 Vanaf oktober 2022 verwacht Oppo A96 Vanaf november 2022 verwacht Oppo Find X5 Vanaf augustus uitgerold Oppo Find X5 Pro Vanaf augustus uitgerold Oppo Find X5 Lite Vanaf december 2022 verwacht Oppo Reno 6 Pro Vanaf november 2022 verwacht Oppo Reno 6 Vanaf november 2022 verwacht Oppo A54s Q1 2023 Oppo Find X2 / Find X2 Pro Vanaf december 2022 verwacht Oppo Find X2 Lite / Find X2 Neo Nee Oppo Find X3 Pro Vanaf september 2022 verwacht Oppo Reno 7-serie Vanaf oktober 2022 verwacht Oppo A94 Q1 2023 Oppo A74 5G-versie: vanaf december ’22, 4G-versie Q1 2023 Oppo A57 / A57s / A55 / A54 / A54s Q1 2023 Oppo A53s 5G / A16s Q1 2023 Oppo A53 Nee Andere Oppo-modellen Niet bekend

Poco

Poco X4 GT Ja Poco F4 Ja Poco F4 GT Ja Poco M4 Pro Onbekend Poco X4 Pro Ja Poco X3 Pro Onbekend Poco F3 Nee Poco X3 NFC Waarschijnlijk niet Poco M3 Onbekend

Xiaomi

Xiaomi 12 Pro Ja Xiaomi 12 Ja Xiaomi 12X Ja Xiaomi Redmi Note 11 Pro / Note 11 / Note 11S Ja Xiaomi 11 Lite 5G NE Ja Xiaomi 11T Pro Ja Xiaomi 11T Ja Xiaomi Mi 11 Ultra Ja Xiaomi Mi 11 Lite Ja Xiaomi Mi 11i Ja Xiaomi Redmi Note 10-serie Waarschijnlijk wel Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro Waarschijnlijk wel Andere Xiaomi-modellen Onbekend

Asus

Asus ZenFone 9 Ja Asus ZenFone 8-serie Ja

Nothing

Nothing Phone 1 Ja

Realme

Realme GT Neo 3 Ja Realme GT Neo 3T Ja Realme GT2 Pro Ja Realme 9 Pro+ Ja Realme 9 Pro Ja

Fairphone

Fairphone 4 Ja Fairphone 3 Ja

Google

Pixel 5 Uitrol gestart Pixel 4-serie Uitrol gestart Pixel 3-serie Uitrol gestart

Huawei, Honor en andere fabrikanten

Van verschillende fabrikanten, waaronder van Huawei en Honor is onbekend wat de updateplannen zijn. Dit heeft bij de twee Chinese merken te maken met de Amerikaanse handelsbeperkingen. Zo wordt voor verschillende smartphones nog steeds gewacht op Android 11, terwijl ook over Android 12 geen plannen gedeeld zijn. Nieuws over toestellen van andere fabrikanten ontbreekt eveneens. Zodra hier noemenswaardige details over naar buiten komen, werken we uiteraard dit artikel bij.