Nadat verschillende merken zoals OnePlus en Samsung de eigen laag voor over Android 13 al hebben aangekondigd, is het nu de beurt aan Oppo. Het merk presenteert ColorOS 13, dat een heel nieuwe ervaring moet bieden voor over Android 13.

ColorOS 13

ColorOS 13 is de nieuwste skin van Oppo die meegeleverd zal worden met de Android 13-update. Zojuist is de laag officieel gepresenteerd en dus komen we te weten welke verbeteringen de fabrikant hierin heeft toegevoegd. Volgens het merk is de skin geïnspireerd door water in de natuur. Hierbij spreekt het merk over het Aquamorphic Design. Dit resulteert in een vloeiende, levendige en complete interface, zo stelt Oppo. Het nieuwe themapalet is geïnspireerd op de veranderende kleur van het licht tussen zonsopgang en zonsondergang. Er is een nieuw lettertype waarmee de leesbaarheid verbeterd moet zijn. Verder is er een lay-out in kaartstijl voor een frisse uitstraling.

Always On Display

Dankzij vernieuwende zogenaamde Aquamorphic-effecten in de interface, animaties en meer kun je genieten van de intuïtievere gebruikerservaring met betere bediening. Er zijn een reeks nieuwe schermafbeeldingen voor het Always On Display toegevoegd, waaronder Homeland, waarmee je scènes van wilde dieren in de natuur terugziet. De schermanimaties laten de klimaatveranderingen zien van de omgeving waarin de dieren leven, zodat gebruikers hier bewuster van worden. Op de achtergrond zijn ook tal van verbeteringen doorgevoerd, wat moet is resulteren in een soepeler en stabieler systeem. Tevens moet de batterijduur verbeterd zijn en kunnen er meer applicaties op de achtergrond blijven draaien.

Slimmer en handiger

In ColorOS 13 zijn een reeks slimme functies toegevoegd. Informatie van muziek-apps zoals Spotify wordt vanaf nu direct in het Always On Display weergegeven. Daarnaast wordt ook Bitmoji op dit scherm getoond. Verder zijn er voor het startscherm; grotere mappen, de Shelf, een startschermwidget en meer. Online vergaderen wordt ook beter gemaakt, doordat de Meeting Assistant ervoor kan zorgen dat vergaderingen voorrang krijgen bij de verbinding. In een klein pop-up venster kan de Oppo Notes app geopend worden voor het noteren van aantekeningen. Er is met Android 13 aandacht besteed aan de privacy en beveiliging en ook is het in ColorOS 13 mogelijk om screenshots en de gevoelige delen van een foto met een tik op het scherm te vervagen.

Volgens Oppo moeten dit jaar bijna 35 modellen van de fabrikant bijgewerkt worden met ColorOS 13. Het is naar eigen zeggen het grootste updateplan ooit in de geschiedenis van Oppo. De uitrol moet vanaf vandaag beginnen voor de Find X5 Pro en Find X5. Vanaf 2023 zal ColorOS 13 naar nog meer dan 20 andere toestellen uitgerold worden. De tijdlijn van de updateplannen vind je hieronder; al kunnen deze regionaal nog wel verschillen.

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1080,00 euro