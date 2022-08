ColorOS 13 wordt 18 augustus door Oppo gepresenteerd

Verschillende fabrikanten hebben hun eigen skin op basis van Android 13 al laten zien. Op 18 augustus gaat ook Oppo dat doen met de presentatie van ColorOS 13.

ColorOS 13 in aantocht

Komende week zal Oppo haar nieuwe ColorOS 13 skin presenteren. De nieuwste versie van deze laag over het besturingssysteem is gebaseerd op Android 13. Volgens de fabrikant wordt er nauw samengewerkt met Google voor de realisatie van de laag. Daarbij worden de veiligheid- en privacyopties overgenomen uit Android 13 en komt het met aanpassingsfuncties die vergelijkbaar zijn met Material You van Google.

Onder andere de Find X5 zal de update krijgen

Oppo zegt het volgende over het nieuwe ColorOS 13:

“ColorOS 13 bevat een reeks nieuwe slimme functies die ontwikkeld zijn door OPPO. Deze zijn afgestemd op het leveren van de beste ervaring op grote beeldschermen, het bieden van naadloze interconnectiviteit tussen meerdere apparaten en het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie. Ook wordt er een gloednieuw ontwerp op het OS geïntroduceerd om een beknopte, comfortabele en soepele Android-ervaring te bieden.”

Eerder presenteerde Samsung al de One UI 5 laag en kwam OnePlus met OxygenOS 13. De details van Oppo komen we te weten op 18 augustus.