One UI 5: nieuwe functies en verbeteringen uitgelicht door Samsung

In de afgelopen week werd door Samsung het bètaprogramma van Android 13 met One UI 5 opengesteld. We kwamen meerdere nieuwe functies tegen. Nu deelt Samsung hetgeen dat er allemaal nieuw is toegevoegd aan de nieuwe skin van Samsung.

Samsung over One UI 5

One UI 5 is de nieuwe versie van de skin van Samsung’s eigen laag over Android 13. Van het weekend verscheen er al een rits screenshots van One UI 5, waarbij we de nieuwe skin zagen op de Galaxy S22-serie. Voor die serie is namelijk het bètaprogramma geopend, waarbij gebruikers zich aan kunnen melden. Helaas is dit niet mogelijk in Nederland en België via de officiële wegen, dus moeten wij nog even wachten totdat we hier gebruik kunnen maken van Android 13 op de smartphone.

Samsung heeft nu het nieuws bekend gemaakt van wat we nieuw kunnen verwachten in One UI 5. De nieuwe skin wordt door Samsung omschreven als volgt; “One UI 5 biedt een reeks nieuwe aanpassings-, beveiligings- en toegankelijkheidsfuncties als onderdeel van Samsungs voortdurend streven om zoveel mogelijk gebruikers de nieuwste mobiele ervaringen te bieden.”. Dankzij de optie Kleurenpalet, die verder is uitgebreid, heb je nog meer opties voor het personaliseren van de interface. Er is keuze uit 16 vooraf ingestelde kleurthema’s op basis van één achtergrond. Daarbij is er de keuze uit twaalf meer kleuropties voor het startscherm, de pictogrammen en snelle instellingen.

Widgets en verbeteringen

One UI 5 is ook voorzien van verbeteringen op het gebied van widgets. We kennen al de handige Smart Widgets uit One UI, waarbij je widgets kunt stapelen. Met One UI 5 kun ook widgets die even groot zijn stapelen, waar je horizontaal doorheen kunt scrollen. Een handige toevoeging. Verder kun je met One UI 5.0 nieuwe bedieningselementen gebruiken voor de meldingen, en wordt het makkelijker gemaakt om meldingen van bepaalde apps te blokkeren. Dankzij Android 13 kun je per app instellen in welke taal je deze wilt instellen. Die optie is dus ook verwerkt in One UI. We zien verder een vernieuwd scherm voor beveiliging en privacy die snel inzicht geeft in de beveiligingsinstellingen en of er eventueel een aandachtspunt is.

Gebruikersinterface en camera

De gebruikersinterface is verder verfijnd op het gebied van geluids- en trilinstellingen. Deze menu’s moeten nu gemakkelijkere toegang bieden tot de volumes en trillingsintensiteit. In de camera-app zijn nieuwe tips verwerkt om gebruikers hoogwaardige foto’s en video’s te maken in de Pro- en Pro Video-modus. Dankzij een nieuwe zoombalk kun je snellere close-ups en zoomfoto’s maken. Voor mensen met een (visuele) beperking zijn er meer toegankelijkheidsopties toegevoegd, zodat het gebruik van de smartphone verbeterd wordt. Denk aan gesproken hulp met audiobeschrijvingen, hardop uitspreken van de invoer van het toetsenbord en meer opties.

Uitrol

Samsung brengt One UI 5 Beta als eerst uit in Duitsland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Andere regio’s staan gepland voor de komende maanden, waarbij het doelt op Polen, het Verenigd Koninkrijk, China en India. De definitieve versie van Android 13 en One UI 5 voor de Galaxy S22-serie wordt in de herfst verwacht. Daarna zullen andere modellen volgen. Meer weten van de mogelijkheden die de nieuwe Android-versie heeft te bieden? We hebben eerder de nieuwe functies in Android 13 op een rij gezet.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 794,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 976,00 euro