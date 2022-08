Samsung Galaxy Watch 5: alle foto’s, specificaties en prijzen

Een reeks duidelijke foto’s zijn verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5. De nieuwe smartwatch van de fabrikant zal van de week officieel aangekondigd worden door de fabrikant; nu zien we het horloge van alle kanten.

Galaxy Watch 5

We zijn nog enkele dagen verwijderd van de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. In de afgelopen week verschenen al foto’s van de Galaxy Watch 5 kleuren, nu kunnen we nog een nieuwsbericht aan dat bericht toevoegen. De smartwatch komt namelijk opnieuw in het nieuws, met dank van Winfuture. Zij hebben een reeks foto’s gepubliceerd van de nieuwe smartwatch waarbij we ze goed zien vanuit elke hoek.

40 mm

Samsung zal de Galaxy Watch 5 uitbrengen in de formaten 40 en 44 millimeter. Het Pro-model krijgt een flinke kast van 45 millimeter. Het kleinste model krijgt de kleuren grijs, roze en paars. Dit horloge biedt een 1,19 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 396 x 396 pixels. De accucapaciteit bedraagt 284 mAh en is 15 procent groter dan het model van vorig jaar.

44 mm en Galaxy Watch Pro

De 44 mm versie van de Galaxy Watch 5 verschijnt met een 1,36 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 450 x 450 pixels en er is een 410 mAh batterij. Dit is in vergelijking met vorig jaar een stijging van 14 procent; waar eerder toch de berichten rondgingen dat de accucapaciteit bij nieuwe modellen minder zou zijn dan bij de huidige Galaxy Watch 4-serie. Bij de Pro zien we eveneens een 1,36 inch scherm, maar is de extra ruimte in de titanium behuizing gebruikt voor de 590 mAh batterij.

Alle drie de Watch 5-modellen kunnen met 10 watt opgeladen worden. Tevens zijn ze voorzien van de Exynos W920 chipset, van Samsung. De prijzen zijn ook alvast bekend. De 40mm versie wordt uitgebracht voor 299 euro. Voor 329 euro gaat het 44mm model mee naar huis, terwijl je maar liefst 469 euro moet aftikken voor de Galaxy Watch 5 Pro.