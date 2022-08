Nieuw lek: de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro in alle kleuren

Het duurt nog een paar dagen totdat we de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5-serie aankondiging kunnen verwachten. Met dank aan Evan Blass krijgen we nu een uitgebreid beeld van hoe de smartwatch eruit zal komen te zien.

Galaxy Watch 5 kleuren

Samsung zal op 10 augustus haar nieuwe aankondiging houden. Er gaan al veel berichten rond over deze nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Zo schreven we van het weekend over de opgedoken foto’s van de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4. Er is nu ook nieuws over de Galaxy Watch 5, de nieuwe smartwatch die we eveneens later deze maand kunnen verwachten. Het op Wear OS draaiende horloge zal uitgebracht worden als Watch 5 en Watch 5 Pro, waarbij het Pro-model een meer premium stijl kenmerkt met bijvoorbeeld een combinatie van saffierglas en titanium.

In een nieuwe foto die door Evan Blass de wereld in is geslingerd, zien we de Samsung Galaxy Watch 5 in verschillende kleuren. Duidelijk is dat de smartwatch uitgebracht wordt in de kleuren roze, lila en zwart. De Galaxy Watch 5 Pro is ook te zien op de foto, de twee linker rijen; waarin we een groengrijs-achtige en zwarte smartwatch zien. Alle details zullen we op 10 augustus te horen krijgen.