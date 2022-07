Samsung Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 duiken op in persfoto’s

De datum van 10 augustus voor de nieuwe editie van Galaxy Unpacked is bevestigd. Duidelijk is dat we de nieuwe Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 hier gaan zien. Nu zijn de twee toestellen uitgelekt op foto’s.

Persfoto’s van Flip 4 en Fold 4

Samsung is achter de schermen druk bezig met twee nieuwe smartphones. Het gaat om de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4. De twee vouwbare smartphones moeten in vergelijking met het huidige model weer verder verbeterd zijn op verschillende vlakken. In de afgelopen tijd kwam er al het nodige nieuws naar buiten over de nieuwe toestellen, en nu is dat wederom het geval.

Leaker Evan Blass heeft nieuwe beelden gepubliceerd van de twee devices. Het gaat om de officiële persfoto’s. Qua design zijn er veel overeenkomsten met het huidige model. Dit betekent dat de Galaxy Z Fold 4 nog steeds open zal gaan als een boekje, terwijl de Galaxy Z Flip 4 open zal gaan als een clamshell-toestel van vroeger. De Fold zal leverbaar worden in de kleuren zwart, beige en grijsgroen. Voor de Flip staan de kleuren grijs, paars, goud en lichtblauw in ieder geval op de planning.

Bij de Galaxy Z Flip 4 zal het scherm aan de buitenkant groeien in omvang. Dit is nu een 1,9 inch scherm, en dat moet bij het nieuwe model uitkomen op 2,1 inch. Beide toestellen zullen een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset krijgen. Voor de Fold 4 wordt een triple-camera verwacht met 50MP + 12MP groothoek + 10MP 3x zoom-telelens. Met de Flip 4 zien we de accucapaciteit uitkomen op 3800/3900 mAh met 25W snelladen.

Op 10 augustus zullen we alle details over de nieuwe vouwbare toestellen te weten komen. Waarschijnlijk krijgen we dan ook meer te horen over de Galaxy Watch 5.