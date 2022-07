Samsung Galaxy Tab A7 (2022) verschenen in renders; ook specs bekend

Samsung is bezig met een nieuwe tablet met een relatief gunstige prijs. We zien de Samsung Galaxy Tab A7 (2022), waarover we ook gelijk wat meer te weten komen.

Galaxy Tab A7 (2022) renders

Het aanbod van tablets van Samsung is al goed uitgebreid. Er zijn in verschillende prijsklassen de nodige tablets te vinden. Denk aan de Galaxy Tab A8 en de Galaxy Tab S8-serie. Er is uitbreiding voor het portfolio op komst in de vorm van de Samsung Galaxy Tab A7 (2022).

De Samsung Galaxy Tab A7 (2022) heeft een niet heel spannend ontwerp en lijkt op zijn voorganger uit 2020. Er zal een 10,4 inch LCD-scherm zijn met een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Verder wordt er een 5 megapixel selfie-camera verwacht, samen met een 8 megapixel camera aan de achterzijde. Samsung kiest ook bij deze tablet voor een Unisoc T618 chipset, samen met 3GB RAM en 32GB opslagruimte.

Volgens de bron komt de Samsung Galaxy Tab A7 (2022) op de markt voor een prijs van 199 euro. Als er meer informatie is, dan houden we je op de hoogte natuurlijk.