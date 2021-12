Nokia T20 review: een prijsvriendelijke tablet voor de hele familie

HMD Global heeft onder de merknaam Nokia al een hoop smartphones uitgebracht. Nu hoopt het bedrijf te scoren met een eigen tablet; voorzien van Android, prima specs en een gunstige prijs; de Nokia T20. Hoe scoort deze tablet? We bekijken het in onze uitgebreide Nokia T20 review.

Nokia T20 review

De Nokia T20 is stiekem niet de eerste tablet van Nokia, een paar jaar geleden werd nog (tevergeefs) een tablet uit te brengen met de merknaam van de Finnen. Dit was de Nokia N1 en verscheen in 2014. In Nederland was deze tablet bijvoorbeeld al niet te koop. HMD Global pakt het deze keer serieuzer aan, in de vorm van dus deze Nokia T20. Een tablet met zo op het oog prima specificaties, zonder overbodige poespas en dat voor een vriendelijke prijs. Is dat voldoende om hem te laten slagen? Dat hebben we in de afgelopen weken uitgebreid voor je getest, en lees je terug in de Nokia T20 review.

Verkooppakket

In het rechthoekige verkooppakket van de Nokia T20 zien we allereerst de tablet zelf. In de verpakking vinden we verder een simnaald (indien je gekozen hebt voor de WiFi + 4G-versie van de tablet), een USB-datakabel, adapter en wat papierwerk. De basis is dus aanwezig bij de T20. Een hoes voor je tablet kun je eventueel zelf aanschaffen.

Design en interface

Het design van de Nokia T20 tablet kunnen we moeilijk bijzonder noemen. Het is gewoon een doorsnee tablet met een dagelijk voorkomen. En daar is helemaal niets mis mee. Als je hem horizontaal houdt, zien we bovenaan de front-camera. Je vindt daar ook de sleuf voor de simkaart en de volumetoets, rechts de speaker en USB-C aansluiting en links de power-button en nog eens speaker. Als je hem rechtop houdt, zitten deze uiteraard bovenaan. Achterop zit de enkele 5 megapixel camera met de LED-flitser.

Wat wel na kort spelen direct opvalt, is dat de Nokia T20 erg gevoelig is voor vingerafdrukken; iets wat we vaker zien in deze prijsklasse. Niet alleen de achterkant van de tablet zitten onder de afdrukken van vingers, de vingerafdrukken zien we ook terug op het scherm.

De interface van het toestel is typisch Android, met een schone interface. Dit betekent geen overbodige poespas in de vormgeving en een vrij standaard Android-ervaring. Op de startpagina is ruimte voor het plaatsen van snelkoppelingen naar apps en natuurlijk het plaatsen van widgets. Via de bekende veegbewegingen heb je toegang tot het venster met snelle instellingen en notificaties en ook tot het menu.

Google Entertainment Space

Anders is echter een veeg naar rechts. Het linkerscherm toont namelijk niet de Google Feed, maar een ander paneel, dat ook wel de Google Entertainment Space wordt genoemd. Deze app geeft een overzicht van de verschillende entertainment-apps die je hebt geïnstalleerd op de tablet. Daarbij krijg je tips van Google TV met bijvoorbeeld populaire films en tips op YouTube. Eventueel kan ook content van bijvoorbeeld Disney+ en Prime Video getoond worden. Middels de tabbladen ‘Games’ en ‘Lezen’ krijg je vergelijkbare opties voor spellen en voor boeken.

Kids Space

Op de tablet heeft HMD Global de toepassing ‘Kids Space’ toegevoegd. Speciaal voor de jongere gebruikers kan daarmee de tablet geschikt gemaakt worden. Als ouder zijnde kun je kiezen welke apps gebruikt mogen worden door de kinderen, net als boeken en video’s. Bepaalde instellingen en functionaliteiten kunnen aangepast worden. Dankzij de integratie van Google Family Link kun je ouderlijk toezicht inschakelen met bijvoorbeeld een ingestelde schermtijd.

Verbindingen

Op het gebied van connectiviteit heeft de Nokia T20 de ondersteuning voor 5GHz en 2.4GHz WiFi. Heb je de LTE-versie dan is het niet alleen mogelijk om een verbinding te maken via WiFi, maar ook via 4G. In de afgelopen weken dat we de tablet hebben getest, is opgevallen dat meermaals de WiFi-verbinding eruit werd gegooid. Dit gebeurde om de zoveel dagen, op verschillende locaties. Frappant is dat we dit op twee modellen hebben ervaren; bij het eerste model was dit op te lossen door de tablet uit en aan te zetten; bij het tweede model door opnieuw het WiFi-netwerk te selecteren. Hopelijk kan een software-update hier nog uitkomst bieden.

Op het gebied van connectiviteit heeft de Nokia T20 ondersteuning voor Bluetooth 5.0, GPS en dat was hem gelijk. Op de T20 vinden we geen NFC terug, maar op een tablet is dit eigenlijk geen probleem. Internetten gaat vlot via de tablet-versie van Google Chrome. Hierdoor heb je snel toegang tot de openstaande tabbladen die je bovenin terugziet.

Multimedia: beeld en geluid

Nokia heeft ook gedacht aan multimedia op de tablet. De Nokia T20 heeft een groot scherm natuurlijk om alles op te kijken en er zijn stereo-luidsprekers voor de geluidskwaliteit. Gezien de prijs van de tablet mogen we geen hoge verwachtingen hebben. Dat er stereo-speakers op het apparaat zijn, hoor je direct terug. Het geluid klinkt misschien ietwat aan de koele kant, maar voldoet prima. Het is meer dan prima, zeker voor de prijsklasse waarin de Nokia T20 uitgebracht wordt. Dankzij de aanwezigheid van de 3,5 millimeter aansluiting kun je ook een headset aansluiten, al is het natuurlijk ook mogelijk om via Bluetooth een headset te verbinden.

Wat betreft het beeldscherm is er een 10,4 inch scherm met een helderheid van 400 nits en een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Door deze relatief lage helderheid, kan het in (direct) zonlicht wat lastiger zijn om het scherm goed af te lezen. Dit kan een dingetje zijn als je hem vooral buiten wilt gebruiken.

Camera: foto en video

Tablets staan doorgaans niet goed bekend om hun cameraprestaties. Niet heel gek, want het maken van foto’s is in de meeste gevallen niet iets wat op de nummer één wensenlijst staat van de tabletkoper, zeker niet in deze prijsklasse.

Er is achterop een 8 megapixel camera met een LED-flitser, waarbij er ondersteuning is voor autofocus. De autofocus is in de tablet niet de meest snelle, dus soms kan het net een tikkie langer duren voordat er is scherpgesteld. De camera aan de voorzijde telt 5 megapixel en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor videobellen. Selfies schieten kan ook, maar de kwaliteit is daarvan duidelijk minder.

De fotokwaliteit zelf is redelijk. Voor zijn prijs en het feit dat het een tablet is, is de kwaliteit logisch; stel je er niet veel bij voor. De scherpte is niet altijd in orde; kleuren komen redelijk overeen maar de verzadiging schiet tekort en ook details blijven voor de camera van de Nokia T20 verborgen. Leuk voor de huis-tuin-en-keuken kiekjes.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Nokia levert de Nokia T20 met een Unisoc T610 chipset. Het is een processor die er niet met kop en schouders bovenuit steekt, maar zijn werkzaamheden gewoon uitvoert. De prestaties passen prima in de prijsklasse van de T20. Traag is de tablet zeker niet; soms kan het laden van een toepassing net wat meer tijd in beslag nemen. Ik heb dit in de afgelopen weken niet als storend ervaren.

Het spelen van games is dan ook helemaal niet onmogelijk op de Nokia T20. We hebben verschillende grafisch sterke games gestart. De tablet levert prima prestaties en voert het goed uit. Je merkt bij dergelijke games dat dit niet de tablet is voor het spelen van hele zware spellen, maar je hoeft het dus echt niet zonder spellen te doen.

Nokia levert de tablet met 4GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 64GB. Dit is voor de meeste gebruikers allemaal prima. Het interne geheugen kan eventueel uitgebreid worden door een microSD-geheugenkaart met een maximale grootte van 512GB.

Updatebeleid

Nokia heeft inmiddels een goede naam op het gebied van updates. De fabrikant hanteert voor deze gunstig geprijsde tablet ook een goed updatebeleid. De Nokia T20 krijgt gedurende twee jaar OS-updates. Omdat de tablet geleverd wordt met Android 11, gaan we er vanuit dat de update naar Android 12 en Android 13 in het verschiet liggen en Android 14 niet uit wordt gebracht voor de T20. De beveiligingsupdates gaan wel langer door, namelijk drie jaar. Deze worden iedere maand uitgerold.

Ondanks dat de telefoon op een schone Android-versie draait, zonder overbodige poespas, heeft Nokia toch wat bloatware geïnstalleerd op de tablet. Dit zien we terug in een aantal apps die bij het starten van de tablet al op het apparaat stonden. Denk aan Amazon Shopping, Netflix, Spotify en ExpressVPN. Gelukkig kun je deze apps wel verwijderen.

Accuduur

Hoe zit het met het uithoudingsvermogen van de Nokia T20? In de tablet zit een 8200 mAh batterij. Allereerst het opladen; dat duurt met de 10W oplader best lang; namelijk dik vier uur. De tablet heeft voor het opladen de ondersteuning voor opladen met een maximum kracht van 15 watt. Maar hoe zit het met het uithoudingsvermogen zelf? Die is prima te noemen. We komen uit op een schermtijd van zo’n 8-8,5 uur. Het is geheel afhankelijk van het gebruik hoeveel dagen je vooruitkomt. Met gemiddeld gebruik hield hij het tussen de 4 en 6 dagen uit. Gebruik je hem wat intensiever, dan moet het mogelijk zijn hem twee dagen te gebruiken zonder hem op te laden.

Beoordeling

De Nokia T20 is een erg goede tablet voor een net zo goede prijs. Je bent langere tijd zeker van updates, het levert een prima geluidskwaliteit, een degelijke behuizing en een goede accuduur. Dat zijn de sterkste kanten van de Nokia. Echte minpunten hebben we niet ondervonden, al kan een software-update van pas komen voor de zo nu en dan wegvallende WiFi-verbinding. Van de camera moet je niet te hoge verwachtingen hebben, maar verder heb je een uitstekende tablet.

Het is jammer dat Nokia niet direct een hoes met toetsenbord verkoopt voor de T20. Wel kun je bijvoorbeeld een Bluetooth-toetsenbord kopen en deze verbinden met de Nokia T20. Het aantal (officiële) accessoires die Nokia voor de tablet heeft uitgebracht zijn sowieso erg minimaal.

Je kunt de Nokia T20 kopen bij: Bol.com, Amazon en Belsimpel.