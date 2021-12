De 7 beste apps van november 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

December is begonnen. Het is tijd om terug te blikken op de maand november. We hebben weer aardig wat nieuws gehad en ook de apps mogen niet vergeten worden. Wat zijn de beste apps van november 2021?

Android in november

Met de laatste maand van het jaar is het doorgaans weer een drukte van belang in de winkels en online winkels. Nog geen idee wat je de kerstman moet vragen? DroidApp heeft 18 hele handige, originele cadeautips voor je op een rijtje gezet. Er is echter nog meer gebeurd in november. Dat zetten we voor je op een rijtje.

Samsung kwam met de Galaxy M52 voor Nederland en Motorola kwam met de Moto G200, samen met de nieuwe Moto G31 en Moto G51. Oppo presenteerde de Oppo A54s. In Nederland zijn vanaf nu de Galaxy M22 en de Moto G60 te vinden in de Nederlandse winkels. Ditzelfde geldt voor de gunstig geprijsde Galaxy A03s en de OnePlus Nord 2 Pac-Man editie.

Google bracht het Material You-thema naar Google Maps en ook verschenen de eerste beelden van de OnePlus 10 Pro. Opmerkelijk nieuws was er vanuit Follow The Money; zij stellen dat Xiaomi-toestellen massaal privégegevens versturen naar Chinese servers. DroidApp wist te melden dat Nokia problemen ondervindt met de levering van de Nokia G20.

Specials

We hebben weer een aantal specials online gezet. Denk aan mooie, handige streamingtips en enkele app-specials met handige apps rondom een bepaald thema. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje neergezet.

Toestellen en reviews

Op DroidApp hebben we in november een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies online gezet. Daarbij hebben we een mooie review voor je gepubliceerd.

De vergeten smartphone, telefoon en tablet

Onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten…’ hebben we uitgebreid met ‘De vergeten tablet’. Ook verschenen enkele andere edities. De onderstaande edities kwamen in november online;

Beste apps

In november hebben we weer de nodige applicaties behandeld op DroidApp. Reden genoeg om hiervan een selectie te maken met de beste Android-apps van november 2021. Deze hebben we voor je in willekeurige volgorde hieronder neergezet.

AlleFolders

Snel toegang tot alle actuele en nieuwe reclamefolders? Dat gaat prima met de AlleFolders app. Deze app geeft je de folders uit alle categorieën op je Android-apparaat. Handig is dat je ook digitaal kunt knippen in de folders en een aanbieding bijvoorbeeld kunt bewaren op je prikbord.

Lifeliner radar / P2000

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de actuele positie en de route van de traumahelikopter of de politiehelikopter, dan kan een app uitkomst bieden. Van Nederlandse bodem is er de Lifeliner Radar / P2000. Deze app laat, indien beschikbaar, de locaties zien van deze helikopters. Daarbij heeft de app ook nog verschillende andere handige toevoegingen.

Sphaera Map Wallpaper

Als je bent uitgekeken op ‘de bekende achtergronden’, download dan zeker de Sphaera Map Wallpaper app. Deze applicatie laat je een kaart opslaan van je favoriete omgeving. Denk aan je woonplaats, je favoriete stad of je vakantiebestemming, een kaart van bijvoorbeeld het stratenplan van Londen, of de ringweg van IJsland, het is allemaal mogelijk en wel in verschillende stijlen.

Telegram

Begin november werd Telegram 8.2 uitgebracht. Deze versie van de chat-app kent een hoop verbeteringen op het gebied van media. Er is een nieuwe kalenderweergave welke het terugzoeken van mediabestanden een stuk makkelijker maakt. Ook zijn er verschillende gestures en features toegevoegd die je media beter terug laten vinden. Er zijn ook nog verschillende andere functies bijgekomen na de update naar versie 8.2.

Albert Heijn FoodFirst Leefstijlcoach

Albert Heijn heeft de FoodFirst Leefstijlcoach app uitgebracht. Deze applicatie kan je helpen met het gezonder leven. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit lekkerder slapen, vaker ontspannen, meer bewegen en beter eten. Na een korte intake waarbij je je wensen aan kunt geven, kun je de challenge starten om van meer dingen bewust te worden.

Flitsmeister

Een flinke update werd in november uitgerold voor Flitsmeister. De applicatie kreeg een hoop nieuwe functies erbij in de Pro-versie. Denk aan de Focus Mode waarmee overbodige informatie weggelaten wordt. Ook kun je kiezen uit tal van app-icoontjes en heb je toegang tot de uitgebreide flitshistorie.

ING

Toegegeven, de maand begon niet heel lekker bij ING met een storing bij mobiel bankieren. De rest van de maand was beter. In november vierde de app haar tiende verjaardag, waarbij ING verschillende interessante cijfers heeft gedeeld. Een update een week later bracht de mogelijkheid om heel handig meerdere betaalverzoeken te bundelen.

Bonustip: DroidApp App

Met de DroidApp App blijf je helemaal op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Daarnaast vind je alle specificaties en actuele prijzen terug van alle smartphones en krijg je indien gewenst een notificatie bij een nieuw bericht. Ook reviews en dergelijke zijn in de app terug te vinden.