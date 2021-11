Samsung Galaxy M22 verkrijgbaar in Nederland: te koop voor 239 euro

Samsung heeft de nieuwe Galaxy M22 uitgebracht in Nederland. De nieuwe smartphone van het merk is bedoeld voor degenen die niet op zoek zijn naar een dure smartphone, maar wel eentje welke over de belangrijkste functies beschikt.

Galaxy M22 te koop

In Nederland kunnen we vanaf nu de Samsung Galaxy M22 kopen. De telefoon is geplaatst in het betaalbare segment en voorzien van alle benodigdheden die je nodig hebt op een nieuw toestel. Dit alles voor een bedrag van 239 euro. Maar wat krijg je voor dit geld?

Samsung geeft je een 6,4 inch AMOLED-paneel met een HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door de MediaTek Helio G80 octa-core chipset en krijgt daarbij hulp van de 4GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen van 128GB kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voor de foto’s is er een quad-camera met 48MP hoofdlens, een 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens.

Dat de smartphone zich niet in de high-end klasse begeeft, betekent niet dat er geen aandacht is geschonken aan de accu van de Galaxy M22. Aan boord zien we een 5000 mAh accu, welke met 25W snel opgeladen kan worden. Daarnaast draait de smartphone natuurlijk op Android 11 met de One UI skin.

Je kunt de Samsung Galaxy M22 kopen voor 239 euro bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Samsung.