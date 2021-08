Samsung Galaxy A22 review: een compleet toestel met 5G en prima accu

Ondersteuning voor het nieuwe 5G-netwerk is lang niet meer alleen weggelegd voor de dure smartphones. Inmiddels vinden we deze ook in het mid-end segment terug. Bijvoorbeeld in de Samsung Galaxy A22 5G. Deze smartphone hebben we in de afgelopen weken getest. Onze ervaringen delen we in de uitgebreide Samsung Galaxy A22 review.

Samsung Galaxy A22 review

In de afgelopen weken hebben we rondgelopen met de Samsung Galaxy A22 welke sinds kort verkrijgbaar is in Nederland. De fabrikant heeft het toestel voorzien van 5G-ondersteuning en gepositioneerd in het middensegment. Nu is het tijd om onze ervaringen met je te delen. Want wat krijg je van Samsung voor een bedrag van een nette 225 euro voor de Galaxy A22?

Samsung wil met de A-serie een grote doelgroep bereiken. Dat verklaart ook waarom er in deze serie een groot aantal toestellen te vinden zijn. De staat volgens de Koreaanse fabrikant voor ‘Awesome is for everyone’. Voor een relatief scherpe prijs heb je een uitgebreid toestel dat alles kan bieden dat je nodig hebt. Maar hoe pakt dat uit in de praktijk?

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Samsung Galaxy A22 is uitgerust met natuurlijk het toestel zelf. We vinden verder een papieren snelstartgids, een adapter en een oplaadkabel. De simnaald voor het openen van het simkaartslot is op de bodem van de doos te vinden. Jammer dat veel merken tegenwoordig ook hun goedkopere toestellen leveren met een siliconen case, maar dat Samsung dat voordeel nog niet lijkt te vinden. Uiteraard zijn er bij de verschillende winkels genoeg hoesjes om een keuze uit te maken.

Design en interface

De Samsung Galaxy A22 krijgt een 6,6 inch scherm mee, wat flink is voor een toestel. Het betreft een LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. In de felle zon is het scherm net aan voldoende afleesbaar, in de avonduren had de helderheid van mij nog wel een tandje minder fel gekund. Verder is het een prima scherm dat voldoende scherp is. Wel reageert de helderheidssensor soms net wat te wispelturig, waardoor je hem toch handmatig weer aanpast. Instellingen zoals kleurprofielen en dergelijke zijn in deze prijsklasse niet te vinden bij de Galaxy A22 5G, maar dat verwachten we verder ook niet.

Aan de rechterkant van het toestel is de vingerafdrukscanner geplaatst en ook de volumetoets is daar te vinden. De vingerafdrukscanner dient tevens als power-button. Deze kun je namelijk indrukken. Aan de onderkant heeft Samsung ruimte gelaten voor een USB-C aansluiting en een 3,5 millimeter headset-poort. Links zit het slot voor de simkaart. Je kunt overigens in de Galaxy A22 twee simkaarten kwijt én een geheugenkaart.

Achterop de Galaxy A22 5G heeft Samsung de iets uitstekende cameramodule geplaatst, welke is voorzien van drie lenzen. Ondanks dat deze iets uitsteekt, wiebelt het toestel nauwelijks als hij plat op tafel ligt. De smartphone voelt degelijk afgewerkt aan, maar wel echt plastic. Maakt dat uit? Niet per se als je ziet wat je voor het toestel betaalt. Hier zit wel een duidelijk verschil met de dure smartphones.

Interface

Zoals we van Samsung gewend zijn wordt ook de Galaxy A22 geleverd met de One UI skin van Samsung zelf. Dit is de laag over Android heen. Wanneer je niet van een Samsung-toestel komt, kan dit best even wennen zijn. Sommige dingen werken net even anders dan bij je huidige toestel, maar er is prima mee te werken. Wel zijn grote handen wat handig, want het toestel is aan de grote kant. Wel heeft Samsung een één-hand modus ingebouwd, zodat het toestel handiger te bedienen is met één hand.

Bovenin het scherm heb je toegang tot de notificaties en de snelle instellingen. In het menu kun je terecht voor de geïnstalleerde apps en op je startscherm kun je uiteraard de widgets en snelkoppelingen plaatsen. Edge Vensters, een functie die we kennen van de duurdere Galaxy’s is ook aanwezig op de Galaxy A22. Een zijbalk wordt geopend met snelkoppelingen naar apps, contactpersonen, slimme selectietools voor screenshots of andere tools. Handig!

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

De Samsung Galaxy A22 heeft zoals de naam al aangeeft ondersteuning voor het 5G-netwerk. Geen geschikt abonnement, geen probleem, dan kun je gewoon via het 4G-netwerk aan de slag met het toestel. Qua connectiviteit is het toestel van alle gemakken voorzien. Er is natuurlijk ook WiFi, Bluetooth en NFC op het toestel aanwezig. Het bepalen van je locatie kan middels GPS.

Voor het sturen van berichten kun je de Samsung Berichten-app gebruiken van de fabrikant zelf. Voor het bellen is er de Samsung Telefoon-app, maar kun je eventueel ook aan de slag met de Google Telefoon-app welke je kunt downloaden uit de Play Store. Op het bellen hebben we niets aan te merken. Gesprekken zijn duidelijk te verstaan en de belkwaliteit is goed; het volume kan ook hard genoeg. Het internetten gaat met de Samsung internetbrowser, maar je kunt ook Chrome hiervoor gebruiken.

Multimedia: muziek en film

Liefhebber van multimedia? Dan kun je hiervoor de Galaxy A22 ook prima gebruiken. Dit is mede te danken aan het grote scherm van 6,6 inch. Genoeg scherm dus om een serie of film op te kijken. De beeldkwaliteit is voldoende en voorzien van Full-HD+ resolutie. Kleuren komen goed tot hun recht voor deze smartphone uit het middensegment.

De geluidskwaliteit scoort gemiddeld. Niet slecht, maar niet bijzonder. Het volume kan wel vrij hard. Het voldoet voor de prijs van het toestel gewoon. Wil je niet dat iedereen meegeniet met je muziek, dan kun je een Bluetooth-headset met het toestel verbinden. Dankzij de 3,5 millimeter aansluiting is het ook mogelijk om een een bedrade headset aan te sluiten op de Galaxy A22.

Camera: foto en video

Achterop het toestel zit een triple-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdlens, 5 megapixel groothoeklens en 2 megapixel dieptesensor. De bediening van de camera-app wijst zich vanzelf. Richten, klikken en klaar. Het opslaan van een foto kan wel eventjes duren, maar het resultaat mag er zeker zijn. Fabrikanten besparen in deze prijsklasse toch al snel op de camera, maar dat effect zien we niet (direct) terug bij de Galaxy A22.

Wanneer we de foto’s op het grote scherm bekijken, zien we scherpe en bovenal kleurrijke foto’s die er zeer acceptabel uitzien. Inzoomen moet je niet doen; de foto verandert dan in een pixelachtig geheel. De groothoeklens heeft wat tekortkomingen. Deze slechts 5 megapixel lens is een groot verschil met de 48MP lens als hoofdsensor en dat zie je ook aan het resultaat. De beelden verliezen hun scherpte; zoals je kunt zien bij de bomen. Hierdoor ogen ze wat soft en dat heeft ook weer invloed op de details die vastgelegd worden. In de donkere uren zijn foto’s redelijk. De nachtmodus op het toestel pompt de details verder op; de ruis neemt enorm toe.

Hieronder vind je de foto’s die we met de Galaxy A22 hebben gemaakt. Wil je meer zien, dan kun je het online fotoalbum bekijken van de smartphone.

Video

Filmen kan de Galaxy A22 ook natuurlijk. De hoogste resolutie waarin gefilmd kan worden is 1080p met een framerate van 30fps. Bij het bewegen lijkt hij de focus te verliezen en dan maar te kiezen voor vaag beeld, over het algemeen is de videokwaliteit erg redelijk. Het is tijdens het filmen helaas niet mogelijk om over te schakelen naar de groothoeklens.



Overige mogelijkheden

In de Samsung Galaxy A22 review hebben we nog meer te melden over het toestel. We hebben enkele eigenschappen van deze telefoon uitgelicht in dit onderdeel van de review.

Bloatware

Het blijft een beetje een kritiekpunt bij Samsung; de bloatware op het toestel. Koop je je nieuwe smartphone, krijg je tijdens het instelproces een reeks mogelijkheden om nóg meer apps te installeren. Dit is gelukkig niet verplicht, maar wel opletten wat je aanvinkt. Heb je eenmaal het toestel ingesteld, zie je alsnog enige bloatware terug op de smartphone. De Galaxy A22 wordt bijvoorbeeld geleverd met de LinkedIn app, maar ook verschillende Microsoft-apps zoals Outlook, Office en OneDrive. Om nog maar te zwijgen over de vele Samsung-apps die er standaard geïnstalleerd zijn. Denk aan de Samsung Shop, Galaxy Store, Netflix, Samsung Free, Samsung Global Goals, Members, Notes, Spraakrecorder, Game Launcher en zo nog een paar.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon. De werking is voldoende, maar had net wat verder verfijnd kunnen zijn. Het duurt even voordat deze je vinger herkent. Een ander aandachtspunt is dat je maximaal drie vingers op kunt slaan die herkend kunnen worden door het toestel.

Updatebeleid

Een ijzersterk punt van de Samsung Galaxy A22 is het updatebeleid. Hier kunnen veel fabrikanten een voorbeeld aan nemen. De Samsung Galaxy A22 kan net als andere toestellen rekenen op drie jaar lang updates. Het gaat hierbij om beveiligingsupdates die ieder kwartaal zullen verschijnen voor de smartphone. Dan zijn er ook nog Android-upgrades waarvan Samsung er twee voor de Galaxy A22 uit zal brengen. Dit betekent de update naar Android 12 en Android 13.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Wat de motor van een auto is, is de processor van een smartphone; deze zorgt ervoor dat alles draait en op volle toeren kan worden uitgevoerd. Bij de Samsung Galaxy A22 ligt er onder de plastic motorkap een Dimensity 700 chipset van MediaTek. De taken worden netjes uitgevoerd en traag is hij zeker niet, maar qua snelheid is het geen hoogvlieger, en dat hoeft ook niet voor deze prijs. In het dagelijks gebruik is er prima met de A22 te werken. De processor wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en er is 64GB opslagruimte. Voor 20-30 euro meer heb je de variant met 128GB opslagruimte, maar blijft het werkgeheugen op 4GB. Dat is wel een beetje op het randje en we hadden misschien liever 6GB RAM-geheugen gezien.

De accucapaciteit van het toestel komt uit op 5000 mAh. Dat is vrij flink en dat merk je ook in het dagelijks gebruik. Bij intensief gebruik heb je aan het eind van de dag nog zo’n 25 procent batterijsap over. De schermtijd komt op zulke dagen uit op 4,5 uur, met dus nog accu over. Bij weinig gebruik houdt de Samsung het met gemak twee dagen uit en noteren we een schermtijd van 6,5 uur. Keurig. Zo’n grote accu moet natuurlijk ook opgeladen worden; en dat duurt bij de Galaxy A22 wel weer vrij lang. Na zo’n 2,5 uur is de accu van 0 naar 100 procent met de 15W lader.

Beoordeling

De Samsung Galaxy A22 maakt een 5G-toestel een stuk betaalbaarder. Hoewel de voordelen van het 5G-netwerk op moment van schrijven nog te verwaarlozen zijn voor de consument, kan het nooit kwaad zijn om alvast voorbereid te zijn op de toekomst. Samsung denkt daar eveneens goed aan, want het toestel krijgt drie jaar beveiligingsupdates, waardoor je voorlopig nog wel even vooruit kunt.

In het dagelijks gebruik is de Galaxy A22 een prima toestel. Hij is niet te traag en alle mogelijkheden die je nodig hebt, bevinden zich aan boord van deze smartphone. Wel zijn er verbeterpunten; zo is de groothoeklens niet de beste en duurt het opladen van de telefoon erg lang. Daar staat wel tegenover dat de batterij lekker lang meegaat en de hoofdcamera wel prima plaatjes maakt. Van de 230 euro die de Galaxy A22 kost, zul je waarschijnlijk geen spijt krijgen. Toestellen die ook in dit segment verkrijgbaar zijn, zijn de Oppo A74 5G, Poco X3 Pro en Xiaomi Redmi Note 10.

Voor de Galaxy A22 kun je vanaf nu terecht bij Samsung, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Bol.com.