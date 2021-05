De 7 beste smartphones tot 300 euro (06/2021)

We hebben het al vaker gezegd; smartphones zijn er in vele soorten en maten. Ben je op zoek naar een smartphone tot 300 euro, dan helpen we je met kiezen. Want waar moet je rekening mee houden?

Beste smartphone tot 300 euro

Het middensegment met smartphones is de afgelopen maanden weer verder uitgebreid met een hoop nieuwe modellen. DroidApp helpt je weer met het geven van advies. Want in de range van pakweg 200 tot 300 euro is er genoeg smartphone te kopen? Overigens is het goed te weten dat we alleen toestellen mee hebben genomen in dit overzicht die draaien op Android 11, of krijgen deze update binnen korte tijd. Dat is het minste wat je mag verwachten in deze prijsklasse.

Wil je minder uitgeven aan een nieuwe smartphone, bekijk dan ook onze andere edities van DroidApp Koopadvies:

We hebben de beste Android-smartphones tot 300 euro in willekeurige volgorde op een rijtje gezet. Onder elk toestel vind je de toestel-button waar je direct de actuele prijzen en specificaties terug kunt vinden.

Oppo A74

De A74 van Oppo hebben we eerder op DroidApp uitgebreid besproken in de Oppo A74 review. De smartphone scoort goed op vrijwel alle gebieden. Wel ging het hierbij om het 5G-model; het 4G-model verschilt enigszins qua functies. Het 4G-model biedt een 6,43 inch AMOLED-scherm, triple-camera en een Snapdragon 662 chipset. Bij het 5G-model zien we een IPS LCD 6,5 inch scherm en een Snapdragon 480 chipset. Verder is er een quad-camera en 5000 mAh accu. Beide prima toestellen. Je kunt één Android-update verwachten (Android 12) en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Oppo A74 is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Amazon. Je kunt ook terecht bij KPN, T-Mobile, Tele2, Ben en Vodafone.

Oppo A74 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 244,00 euro

Poco X3 Pro

We hebben ook de Poco X3 Pro review al gepubliceerd. Deze smartphone heeft zich duidelijk bewezen als een budget-topper van het bedrijf. Qua mogelijkheden heeft het alles in huis. Er is een 6,67 inch Full-HD+ scherm en een quad-camera die prima werk aflevert. Ook zien we een erg krachtige Snapdragon 860 chipset en 5160 mAh accu. Op papier is dit de meest uitgebreide. Poco rolt twee Android-updates uit voor het toestel en viermaal een MIUI-update. Qua beveiligingsupdate is het wat minder duidelijk, maar voorlopig is het voldoende.

Je kunt de Poco X3 Pro kopen bij Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Poco X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 219,00 euro

Samsung Galaxy A32

De Samsung Galaxy A32 is een vriendelijk geprijsde smartphone, waarbij je voor een paar tientjes meer het 5G-model krijgt. Het 4G-model heeft een 6,4 inch AMOLED-scherm, MediaTek Helio G80 chipset en quad-camera met 64MP hoofdlens. Het 5G-model biedt een 6,5 inch IPS LCD-scherm met HD+ resolutie, quad-camera met 48MP hoofdlens en MediaTek Dimensity 720 chipset. Je doet net als bij de Oppo A74 dus bepaalde concessies als je 5G wilt.

De Samsung Galaxy A32 is verkrijgbaar bij: Samsung, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en Amazon.

Samsung Galaxy A32 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 218,00 euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Voor nog geen 300 euro gaat de Xiaomi Redmi Note 10 Pro mee naar huis. Dit toestel is van de nodige zaken voorzien. Denk aan een Snapdragon 732G chipset, quad-camera met 108 megapixel hoofdcamera en een 5020 mAh accu. Dit alles gebeurt op het 6,67 inch AMOLED-scherm dat een verversingssnelheid heeft van 120Hz en een Full-HD+ resolutie aflevert. Het updatebeleid is gelijk aan dat van de Poco X3 Pro. Dit betekent twee versie-updates en vier MIUI updates.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro is te koop bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Nokia X10

Bij de Nokia X10 moet je negen euro extra betalen, maar dan heb je wel een fijne smartphone. Het toestel is vanaf de eerste helft van juni verkrijgbaar. Fijn is dat het toestel, net als de Nokia X20, drie jaar updates krijgt; zowel Android OS- als beveiligingsupdates. Tevens gaat de Nokia naar huis met drie jaar garantie. Verder biedt de Nokia X10 een 6,67 inch Full-HD+ scherm, 64GB opslagruimte en een quad-camera met 48MP hoofdlens. Er is verder een Snapdragon 480 chipset en een 4470 mAh accu.

Je kunt de Nokia X10 kopen bij Coolblue, Bol.com en Mobiel.

Nokia X10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 309,00 euro

Samsung Galaxy XCover 5

Ben je op zoek naar een degelijke smartphone die tegen een stootje kan, zonder poespas? Dan is de Samsung Galaxy XCover 5 mogelijk een interessante optie voor je. De Galaxy XCover 5 is namelijk een robuuste smartphone die onder uitlopende omstandigheden gebruikt kan worden. Qua specificaties springt hij er dan ook niet bovenuit; hij richt zich op de degelijkheid. Er is een 5,3 inch HD+ beeldscherm, Exynos 850 chipset en een 3000 mAh accu. Verder is het toestel wel gewoon voorzien van een 16MP camera, NFC en 64GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy XCover 5 is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel.

Samsung Galaxy XCover 5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 270,00 euro

TCL 20L en 20L+

TCL timmert sinds kort aan de weg in Nederland. Het moederbedrijf van Alcatel heeft deze maand de TCL 20L-serie uitgebracht; de TCL 20L en 20L+. Beide modellen zijn vrijwel gelijk; er is alleen wat verschil in de camera en geheugenconfiguratie. De 20L+ is de meest uitgebreide. Daar zien we een Snapdragon 662 chipset, 6,67 inch Full-HD+ scherm en flinke 5000 mAh accu. Verder is er een quad-camera met 64MP lens, maar liefst 256GB opslagruimte en Android 11. De telefoon kan twee jaar lang beveiligingsupdates verwachten, welke ieder kwartaal uitgebracht worden. Op het gebied van Android-updates kunnen we Android 12 verwachten.

De TCL 20L(+) is te koop bij Bol.com en Belsimpel.

TCL 20L Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 184,00 euro

TCL 20L+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 239,00 euro

Welke kiezen?

Welke smartphone je het beste kunt kiezen, is vooral een persoonlijke keuze. Er is in ieder geval genoeg te kiezen. Wil je de beste camera, dan zouden we de Poco, Xiaomi of Oppo adviseren. Wil je het beste updatebeleid, kies dan voor de Nokia of de Galaxy A32 van Samsung. Wil je alles uit de smartphone halen, dan zouden we de Poco kiezen of de Redmi Note 10 Pro. Met zijn specs kan ook zeker de TCL 20L niet over het hoofd gezien worden.