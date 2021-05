Oppo A74 5G review: degelijke allrounder met alles wat je nodig hebt

Een tijdje geleden kondigde Oppo een aantal nieuwe toestellen aan in de A-serie. Naast de A94 5G, de A54 5G en de A74 4G werd ook de A74 5G aangekondigd. Dit laatste toestel hebben wij onderworpen aan een stevige test.

Oppo A74 5G review

“Geef jouw dag kracht” is de slogan van Oppo voor de A74 5G. Op papier zien de specificaties er dan ook prima uit. Wij hebben voor je getest of deze specificaties ook in de dagelijkse praktijk stand houden.

Verkooppakket

De Oppo A74 5G wordt geleverd in een rechthoekige doos. Bovenop de doos staat het toestel afgebeeld met daarbij de naam van van het toestel. Wanneer we de doos openen, zien we een wat kleiner doosje. Hierin zit het papierwerk, een siliconen hoesje en het pennetje om de simlade te openen. Onder dit doosje zien we het toestel liggen, en daar weer onder vinden we de 18 Watt snellader, USB kabel en een headset. Kortom, een compleet pakket zodat je meteen aan de slag kunt met het toestel.

Design en interface

De A74 5G heeft wel wat weg van de OnePlus 8T. De cameramodule achterop het toestel bijvoorbeeld heeft ongeveer dezelfde vormgeving als de OnePlus 8T. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar als je enkele toestellen van Oppo en OnePlus naast elkaar legt, zie je meer overeenkomsten zoals de plaatsing van de powerbutton en de volumeknoppen. Beide merken vallen immers onder hetzelfde moederbedrijf, BBK Electronics. Overigens vallen Realme en Vivo ook onder dit bedrijf. Maar dit terzijde.

Oppo heeft het toestel uitgerust met 6,5 inch Full-HD scherm en een verversingssnelheid van 90Hz. In de linkerbovenhoek is een uitsparing waarin de front-camera is geplaatst. De schermranden zijn redelijk smal waardoor het toestel niet al te breed uitvalt. De onderkant, ofwel de kin, is wel wat groter uitgevallen. Doordat het toestel niet al te breed uitvalt en door het gewicht van 190 gram is het toestel prima te bedienen.

Aan de linkerkant van het toestel heeft Oppo de volumeknoppen en de simlade geplaatst. De rechterkant biedt plaats voor de power-button die tevens dienst doet als vingerafdrukscanner. De bovenkant van het toestel is helemaal leeg en de onderkant biedt plek voor de 3,5 millimeter aansluiting, de USB-C aansluiting en de speaker. Dit is helaas de enige speaker, we hadden liever gehad dat er stereo speakers waren geplaatst.

De Oppo A74 5G wordt in twee kleuren geleverd, Space Silver en Fluid Black. Deze laatste hebben we van Oppo ontvangen. De onderkant van het toestel is zwart en loopt naar boven toe over in zilver. Erg mooi. Over de achterkant gesproken, hier vinden we linksboven de cameramodule. Deze module biedt plaats voor de vier lenzen en de flitser.

Interface

Het was alweer even geleden dat ik een toestel van Oppo heb getest. Ik moest dan ook weer even wennen aan ColorOS, zoals de skin heet die Oppo over Android heen legt. De A74 5G draait op Android 11 met daaroverheen ColorOS 11.1. Ten opzichte van de vorige versie is het een hele verbetering. Het is een stuk overzichtelijker en ziet er volwassener uit. Het instellingenmenu ziet er strak en geordend uit en heeft geen overbodige poespas. Ook het thuisscherm werkt prettig. Door omhoog te vegen open je de app lade en door omlaag te vegen open je het zoekscherm. Dit vind ik niet handig, maar dit is gelukkig te wijzigen naar het tonen van meldingen wanneer je omlaag veegt.

In het instellingenmenu kon je ook een optie tegen die “Persoonlijke instellingen” heet. Met deze optie heb je de mogelijkheid om een thema te selecteren, de icoontjes van het instellingenmenu en de meldingenlade een andere kleur te geven of een ander lettertype te kiezen. Ook heb je de mogelijkheid om een andere icoon pakket te kiezen.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Oppo heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de standaard apps van Google om te bellen, te sms’en en te internetten. Het toetsenbord waarmee je berichten typt is ook door Google ontwikkeld. Deze apps werken prima. De kwaliteit van het geluid tijdens een telefoongesprek is uitstekend. Het toestel ondersteunt ook dual-sim functionaliteit. Naast het gebruik van twee simkaarten is er ook ruimte voor een SD-kaart. Je hoeft hier geen keuze te maken, je kan twee simkaarten en een SD-kaart in het toestel kwijt.

Wat betreft connectiviteit zit het ook goed met de Oppo A74 5G. Zoals de naam van het toestel al doet vermoeden, biedt het ondersteuning voor 5G. Naast 5G wordt ook WiFi 5GHz en 2,4 GHz ondersteunt. Uiteraard heeft de A74 5G ook Bluetooth aan boord, namelijk versie 5.1. Daarnaast tref je ook NFC en GPS aan op het toestel. Een fijne toevoeging is de 3,5 millimeter aansluiting waarop je je eigen headset kunt aansluiten of de headset die wordt meegeleverd.

Multimedia: muziek en film

De Oppo A74 5G is prima geschikt voor het luisteren naar muziek en het kijken naar films. Een klein minpunt is dat er maar één speaker op het toestel te vinden is. Daarentegen vinden we wel een 3,5 millimeter aansluiting terug om een bedrade headset op aan te sluiten. Mocht je een Bluetooth headset in je bezit hebben, dan kun je deze uiteraard via Bluetooth koppelen.

Het scherm is in een zonnige dag wat minder af te lezen dan we graag zouden hebben gezien. In de avonduren kan het scherm wel voldoende gedimd worden. Kleuren op het scherm worden mooi weergegeven en bevat voldoende details. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om de kleurtemperatuur aan te passen naar koud of warm.

Camera: foto en video

De camera is een belangrijke functie, vinden we bij DroidApp, maar het is ook een functie waar een hoop budget-toestellen niet bepaald in uitblinken. De Oppo A74 5G heeft achterop een module met daarin vier lenzen. De hoofdlens is een 48 megapixel lens, daarnaast is er een 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptelens. De camera-app is overzichtelijk ingericht en makkelijk in gebruik.

Over het algemeen maakt het toestel erg mooie foto’s. De hoofdlens en de groothoeklens presteren prima. De kleuren worden mooi weergegeven en er is veel detail te zien op de foto’s. Wanneer je inzoomt, dit kan tot maximaal 5 keer, is de kwaliteit ook prima.

Foto’s gemaakt in het donker zijn van mindere kwaliteit. Ook hoef je geen hoge verwachtingen te hebben van de macrolens. Ons advies is om een normale foto te maken en deze vervolgens te croppen. Dit leidt tot betere kwaliteit dan een foto gemaakt met de macrolens. Je kunt foto’s die we met de Oppo hebben gemaakt, bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

Met de videocamera maak je films in Full-HD of in 720p, beide met 30 frames per seconde. Meer smaken zijn er niet. We hadden graag gezien dat we hier ook met 60 frames per seconde filmpjes konden schieten. Waar we wel positief over zijn, zijn de beelden die je schiet; die zien er namelijk prima uit. Tijdens het filmen heb je de mogelijkheid om in te zoomen, twee keer of vijf keer.



Overige mogelijkheden

Bij de meeste smartphones vinden we functies terug die je niet standaard op elke smartphone terugziet. Oppo heeft de A74 5G ook een aantal handige functies meegegeven. In dit onderdeel bespreken we deze mogelijkheden.

Gebaren en bewegingen

Er zijn van die opties die het gebruik van een smartphone een stuk aangenamer maken. Onder de optie “Gebaren en bewegingen” vinden we enkele handige functies terug. Zo heb je de mogelijkheid om gebaren te maken op het scherm wanneer deze uit is geschakeld. Door een “O” te tekenen opent de camera en door een “V” te tekenen opent de zaklamp. Muziekbediening is ook een handige functie. Door een < of een > te tekenen speel je het vorige of het volgende nummer af. Door met twee vingers een II op het scherm te tekenen pauzeer je de muziek. Mocht je een OnePlus in je bezit hebben, dan zullen je deze functies bekend voorkomen, deze functies zijn ook beschikbaar op toestellen van dit merk.

Slimme zijbalk

Een andere handige functie is de slimme zijbalk. Door deze aan te zetten heb je de mogelijkheid om vanuit een bepaald gedeelte van de zijkant van het scherm deze zijbalk te openen. Je bepaalt zelf op welke positie van de zijkant van het scherm je deze balk kunt openen. De balk is ook naar eigen smaak in te richten. Standaard staan hier de schermafbeelding, schermopname, bestandsbeheer en rekenmachine ingesteld. Deze kun je verwijderen en vervangen door andere apps.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner heeft Oppo in de powerbutton verwerkt, zoals we bij meerdere budget toestellen zien. De scanner is erg snel. Een lichte aanraking ontgrendeld het toestel al. Ook kan de vingeradrukscanner ingesteld worden voor app-vergrendeling en Private Safe.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Oppo heeft de A74 5G voorzien van de Snapdragon 480, net als de Nokia X20. Dit is een wat minder snelle processor, maar wel met ondersteuning voor 5G. Door de wat minder krachtige processor laden apps en websites wat minder snel, maar we hebben nauwelijks last van noemenswaardige lag ondervonden. Met de 6GB werkgeheugen waar het toestel over beschikt gaat het multitasken redelijk vlot. De smartphone heeft een opslaggeheugen van 128GB en kan uitgebreid worden met een SD-kaart. Deze kan gebruikt worden naast twee simkaarten, erg handig.

Een smartphone is niets zonder een goede accu. Laat de Oppo A74 5G daar nu over beschikken. De accu heeft een grootte van 5000 mAh. Hiermee kom je met gemak de dag door. Bij intensief gebruik hou je een procent of 40 over aan het eind van de dag met een screen-on-time van 4 uur en een groot gedeelte van de gebruikmakend van 4G en 5G. Bij licht tot normaal gebruik zou je twee dagen op één lading kunnen redden. Het opladen van de accu gebeurd met de meegeleverde 18 Watt snellader.

Updatebeleid

Onlangs maakte Oppo bekend dat het bedrijf het updatebeleid heeft gewijzigd. De A-serie krijgt één OS update en maar liefst drie jaar lang beveiligingsupdates. Deze beveiligingsupdates elk kwartaal uitgerold. Een net en duidelijk beleid vinden we.

Beoordeling

In eerste instantie was ik niet erg onder de indruk van de Oppo A74 5G. Hierbij ging ik af op de specificaties. Tijdens het testen ben ik onder de indruk geraakt van het toestel. De smartphone ligt prettig in de hand, ziet er mooi uit, maar smaken verschillen natuurlijk. Het toestel mag dan niet de snelste zijn, maar “it gets the job done”. Prima voor alledaags gebruik dus. Zware games draaien wel wat minder op het toestel. Een groot pluspunt is dat het toestel beschikt over 5G. Hiermee ben je toekomst-proof.

Het toestel maakt ook nog eens erg mooie foto’s. In het donker is de kwaliteit wat minder, maar je mag niet teveel verwachten van toestel in deze prijsklasse.

Echt grote minpunten heeft het toestel niet. We vinden het jammer dat erg geen stereo-speakers aanwezig zijn en dat het scherm vatbaar is voor vingerafdrukken. Op het scherm zijn snel vingerafdrukken te zien, de voorgeïnstalleerde screenprotector erop laten zitten is aan te raden.

Je kunt de Oppo A74 5G kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel, Amazon. Verder kun je terecht bij MediaMarkt, KPN, T-Mobile, Tele2, Ben en Vodafone.

Oppo A74 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 244,00 euro