Oppo lanceert nieuwe Oppo A94, Oppo A74 en A54

Er komen vier nieuwe toestellen aan van Oppo. De fabrikant brengt onder andere 5G-toestellen uit in het betaalbare segment. We maken kennis met de Oppo A94, A74 en A54.

Oppo met vier nieuwe toestellen

Vandaag heeft Oppo vier nieuwe smartphones aangekondigd, welke geplaatst worden in het middensegment. De toestellen bieden ondersteuning voor het 5G-netwerk, terwijl er alleen van de Oppo A74 ook een 4G-model verschijnt. De details van de aankondiging zetten we op een rij.

Oppo A54 en A74 5G

We beginnen met de Oppo A54 en Oppo A74. Deze twee modellen hebben veel overeenkomsten met elkaar. Zo beschikken ze allebei over een 90Hz 6,49 inch LCD-scherm met een punch-hole. Hierin bevindt zich de 16 megapixel camera voor het maken van selfies. Aan de achterzijde van de telefoon is er een quad-camera met een 48 megapixel hoofdlens. Deze wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens, 2MP monochroom-sensor en 2MP macrolens. De camera is voorzien van verschillende extra opties en mogelijkheden, om onder verschillende omstandigheden een betere foto te maken.

Zowel de Oppo A54 5G als de Oppo A74 5G biedt een Qualcomm Snapdragon 480 chipset. Tevens worden ze bijgestaan door een 5000 mAh accu. Bij de A74 wordt deze opgeladen met een kracht van 18W, bij de Oppo A54 gaat dit met 10W.

Oppo A74 4G

Bij de Oppo A74 4G-versie zien we een aantal verschillen. Deze is voorzien van 4GB RAM en 64GB opslagruimte en een Snapdragon 662 chipset. De 5000 mAh accu van dat toestel kan met 33W snel opgeladen worden. Het volledig opladen van de accu neemt volgens de fabrikant 72 minuten in beslag. Ook ontbreekt de groothoekcamera bij dit toestel. Het toestel heeft dus weliswaar dezelfde naam, maar is dus in feite een ander toestel.

Daarnaast is er ook een heel ander display in het toestel te vinden. De Oppo A74 4G krijgt een 6,43 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie mee. Raar dat Oppo geen andere naam hieraan heeft gekoppeld.

Oppo A94 5G

Tot slot is er de meest uitgebreide smartphone van deze aankondiging; de Oppo A94 5G. Dit toestel biedt een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een 4310 mAh accu met 30W snellader. Het volledig laden van deze batterij duurt 48 minuten, zo stelt Oppo. Er is een MediaTek Dimensity 800U-chipset, 8GB opslagruimte en 128GB opslagruimte. Verder valt het gewicht van 173 gram op, waarmee het geen overdreven zwaar apparaat is.

Oppo geeft de Oppo A94 een quad-camera mee. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP monochroomlens en 2MP macrolens. Ook hier zien we weer tal van extra mogelijkheden om onder elke situatie alles uit de camera te halen.

Beschikbaarheid

De Oppo A94 5G verschijnt in de configuratie 8GB/128GB voor 369 euro. Voor de Oppo A74 5G geldt 6GB/128GB en komt met een prijs van 319 euro. Zowel de Oppo A54 5G als Oppo A74 4G verschijnen met 4GB/64GB. Hierbij betaal je respectievelijk 269 euro en 249 euro. Alle toestellen zijn per direct te bestellen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, KPN, T-Mobile, Tele2, Ben en Vodafone.

We zijn op dit moment druk bezig de specificaties voor je te verzamelen. Deze vind je via onderstaande buttons op de toestelpagina’s.

Oppo A94 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro

Oppo A74 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 249,00 euro