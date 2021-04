‘Google, Xiaomi en Oppo werken aan eigen chipsets’

Het lijkt erop dat verschillende bedrijven aan de slag gaan met de ontwikkeling van eigen chipsets. Nu worden processoren gebruikt van bijvoorbeeld MediaTek en Qualcomm, maar volgens de berichten komen Google, Xiaomi en Oppo met eigen chipsets.

Chipsets van Google, Oppo en Xiaomi

Er lijken meerdere bedrijven te werken aan eigen chipsets. Het bericht gaat over dat Google hieraan werkt, maar nieuwe bronnen melden dat ook Oppo en Xiaomi dit van plan zouden zijn. Deze zouden compatibel moeten zijn met het 5G-netwerk en de aankondiging ervan zou plaats moeten vinden tussen eind 2021 en begin 2022.

Vooral de Chinese bedrijven lijken geïnteresseerd te zijn in onafhankelijke toegang tot chips. Dit zagen we bijvoorbeeld terug bij Huawei, dat toegang tot deze markt verloor door de Amerikaanse sancties. Het maken van eigen chipsets is niet geheel nieuw. Huawei maakte jarenlang de eigen Kirin-chipsets. Bij Samsung zien we de Exynos processor terug. Volgens de geruchten zou Google voor de ontwikkeling van de eigen chipset samen willen werken met Samsung. Het lijkt erop dat de bekende namen Qualcomm en MediaTek in ieder geval wat concurrentie kunnen verwachten van de drie bedrijven.

