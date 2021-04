Xiaomi Redmi Note 10-serie komt naar Nederland: alle details en prijzen

Xiaomi presenteerde eerder al haar nieuwe Xiaomi Redmi Note 10-serie voor de internationale markt. Nu is er nieuws voor de smartphones voor Nederland. De Redmi Note 10-serie bestaat drie toestellen, waaronder een 5G-model.

Xiaomi Redmi Note 10-serie naar Nederland

Begin maart was daar de aankondiging van de Xiaomi Redmi Note 10-serie. Toen wisten we nog niets over een release voor Nederland. Dat verandert nu, nu Xiaomi die details gedeeld heeft. Het gaat om drie toestellen; de Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 5G. Zover bekend komt de Redmi Note 10S niet naar ons land.

Xiaomi Redmi Note 10

We zien bij de Xiaomi Redmi Note 10 een 6,43 inch beeldscherm; een AMOLED-display met Full-HD+ resolutie. Aan boord van de telefoon zien we een Snadpragon 678, is er 4GB/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. De telefoon heeft een quad-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. De 5000 mAh accu kan met 33W snel opgeladen worden. De Redmi Note 10 heeft ook een 3,5mm poort, heeft een vingerafdrukscanner en Android 11 met MIUI 12. De prijs van het toestel komt uit op 229 euro (early bird prijs van 199 euro op 1 en 2 april).

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro heeft een 6,67 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 732 octa-core chipsete, 6GB RAM en 64/128GB opslagruimte. De smartphone krijgt een quad-camera mee met 108 megapixel hoofdlens. De 5020 mAh accu kan met 33 watt snel opgeladen worden, net als bij de Redmi Note 10. De prijs komt neer op 279/299 euro (early bird korting van 249 euro tussen 6-8 april).

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Nieuws is er ook over de Redmi Note 5G. Duidelijk is dat het model op veel gebieden afwijkt van de ‘gewone’ Redmi Note 10. Er is een 6,5 inch 90Hz AMOLED-scherm en een MediaTek Dimensity 700 processor. De triple-camera krijgt een 48 megapixel hoofdlens, 2MP diepte- en 2MP macrosensor. Er is een 4GB/6GB RAM en 64/128GB opslagruimte. Verder zien we een 5000 mAh accu met 18W snelladen. De prijs van deze smartphone is nog niet gedeeld door Xiaomi.

De Redmi Note 10 releasedatum is vandaag. De Redmi Note 10 Pro moet 6 april in Nederland verkrijgbaar zijn. De Redmi Note 10 5G komt pas eind mei. Ze komen beschikbaar bij Belsimpel, Mobiel, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en Amazon.