Xiaomi Redmi Note 10-serie aangekondigd: alle details op een rij

Xiaomi heeft geheel volgens verwachting een nieuwe smartphoneserie aangekondigd. Het gaat om de Redmi Note 10-serie, bestaande uit vier verschillende modellen. We zetten de details op een rijtje.

Xiaomi Redmi Note 10-serie aangekondigd

We zien vier nieuwe smartphones van Xiaomi. De smartphonefabrikant heeft zojuist het doek van de Redmi Note 10-serie gehaald. De toestellen krijgen de namen Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S en Redmi Note 10 5G. We gaan de nieuwe toestellen ook in Nederland zien en in dit artikel praten we je uitgebreid bij over de nieuwe smartphones.

De Redmi Note 10-serie is de opvolger van de Redmi Note 9-serie. Op DroidApp zagen we erg goede resultaten in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. Daarbij wist het toestel ook een mooie plek te bemachtigen bij de DroidApp Awards 2020. Op verschillende vlakken moet de Note 10-serie van Xiaomi een verdere verbetering zijn.

Xiaomi Redmi Note 10

We beginnen met de Redmi Note 10. Dit toestel krijgt een 6,43 inch AMOLED-scherm en een verbeterde vingerafdrukscanner aan de zijkant. Deze lijkt iets uit de behuizing te steken. Verder zien we bij het toestel een Snapdragon 678 processor terug. De telefoon krijgt dual-speakers en ondersteuning voor 33W snelladen.

Als we kijken naar de camera, dan komen we vier camera’s tegen. Hierbij is een 48MP hoofdcamera geplaatst, samen met een 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en een 2MP objectief voor het vastleggen van diepte. Daarbij is de smartphone voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

De Xiaomi Redmi Note 10 krijgt een 5000 mAh accu, 4/6GB werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Het topmodel uit de Redmi Note 10-serie is de Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dit toestel verschijnt met een 6,67 inch AMOLED-scherm en 120Hz verversingssnelheid. Ook hierbij heeft de fabrikant gewerkt aan een verbeterde vingerafdrukscanner met een zogenaamd ‘Arc-design’. Het toestel geeft toegang tot het 4G-netwerk, dus geen 5G, en biedt een Snapdragon 732G chipset. De 5020 mAh accu kan met 33W snel opgeladen worden.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro krijgt een quad-camera mee. Deze biedt een 108 megapixel hoofdlens voor rijke details, dankzij de 9-in-1 binning technologie. Ook biedt het een hoger dynamisch bereik. Dual Native ISO voor fijne details en zijn er verbeteringen zoals de verbeterde nachtmodus. Verder zien we een 8MP, 5MP en 2MP lens terug bij het toestel. Het toestel verschijnt met 6/8GB RAM en 64/128GB opslagruimte. Het geheugen is uit te breiden. Daarbij zijn er stereo-speakers op de Redmi Note 10 Pro te vinden.

Xiaomi Redmi Note 10S

Net als er bij de Redmi Note 9-serie een Redmi Note 9S was, zien we hier ook de Redmi Note 10S. Daarbij is er een Redmi Note 10 5G. Opvallend is dat Xiaomi hier in eerste instantie geen verdere gegevens over deelt. Zo ontbreken specificaties en kenmerken. Xiaomi deelt wel de informatie dat de telefoon pas later dit jaar in Nederland en België uitgebracht gaat worden. Bij de Redmi Note 9-serie waren de verschillen tussen de andere modellen niet heel uiteenlopend bij het S-model.

Updatebeleid en details

Eindelijk deelt Xiaomi ook meer informatie gelijk over het updatebeleid. De fabrikant zal de toestellen uit de Redmi Note 10-serie voorzien van twee Android-updates en vier MIUI-updates. Hier zitten de security-updates in verwerkt, wat dus betekent dat je ieder kwartaal een update kunt verwachten. Alle toestellen komen op de markt met Android 11 en MIUI 12.

De Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 zijn vanaf 31 maart verkrijgbaar, de Redmi Note 10S en Note 10 5G komen vanaf eind mei in de winkels te liggen. Prijzen zijn helaas niet bekend.

We zijn in afwachting van sommige specificaties en details. Die werken we bij in dit artikel, zodra we die hebben.