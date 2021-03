Xiaomi Redmi Note 10-serie komt 4 maart: eerste met AMOLED-scherm

Nog één nacht slapen en dan is er een nieuwe aankondiging van Xiaomi. De fabrikant zal dan de Xiaomi Redmi Note 10-serie presenteren. We komen nu wat meer details te weten.

Redmi Note 10-serie onderweg

Voor het eerst sinds het bestaan van de Xiaomi Redmi-serie, komt er een AMOLED-scherm in de toestellen. Dit heeft de CEO van Xiaomi India bekend gemaakt. De fabrikant zal de Note 10-serie voor het eerst voorzien van een Super AMOLED-scherm. Het is niet bekend of dit voor alle modellen geldt, of alleen een bepaald model.

Inmiddels is bekend dat Xiaomi morgen, op 4 maart, de nieuwe Xiaomi Redmi Note 10-serie zal presenteren. Het lijkt erop dat we drie toestellen gaan zien; de Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro en Pro Max. De aankondiging zal plaatsvinden om 13:00 uur Nederlandse tijd.

Naar verluidt komt de Redmi Note 10 met een 6,43 inch Full-HD+ beeldscherm, samen met een Snapdragon 678 chipset en een 48MP hoofdlens. De Pro-versie krijgt een Snapdragon 750 met 6/8GB aan werkgeheugen en een 6,67 inch scherm. De Pro Max krijgt naar verwachting nog betere specs, al ontbreekt daar nog verdere informatie van.

DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte van de nieuwe Xiaomi-toestellen!

📢 BOOOOM! Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display – 1st TIME EVER ON a #RedmiNote! 🔥 Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time! RT and share this epic news! I ❤️ #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2021