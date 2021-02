Xiaomi Redmi Note 10-serie komt 4 maart: direct 5 teasers gedeeld

Xiaomi komt begin maart met een nieuwe serie smartphones. Het gaat om de wereldwijde release van de Xiaomi Redmi Note 10-serie. Vijf teasers laten alvast zien wat we kunnen verwachten.

Xiaomi Redmi Note 10-serie teasers

Waar we onlangs de Mi 11 aankondiging hadden, is het nu tijd voor een ander model van de Chinese fabrikant. Xiaomi werkt aan een nieuwe reeks van de Note-serie en die kunnen we binnenkort verwachten. De wereldwijde aankondiging staat gepland voor 4 maart, zo wordt duidelijk uit de teaser die door het bedrijf is gedeeld. Sterker nog, er zijn gelijk vijf teasers gedeeld voor de Redmi Note 10-serie.

Als we afgaan op de teasers wordt gesuggereerd dat er een compleet nieuw design onderweg is voor de Xiaomi Redmi Note 10-serie. Daarbij wordt het scherm van Gorilla Glass voorzien en is het spatwaterdicht dankzij de IP52-certificering. Duidelijk is ook dat Xiaomi de modelreeks voorziet van een Snapdragon-processor van Qualcomm. Naar verluidt zou dit de Snapdragon 750G chipset zijn. Eerder doken al geruchten op over de aanwezigheid van een LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 108 megapixel hoofdlens in de camera.

Naast de Redmi Note 10 wordt ook de Redmi Note 10 Pro verwacht. Meer details zullen op 4 maart te horen krijgen.



