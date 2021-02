Xiaomi Mi 11 wordt mishandeld in nieuwe duurzaamheidstest

Xiaomi presenteerde van de week haar nieuwe high-end smartphone. De fabrikant toonde daar de Xiaomi Mi 11. De nieuwe smartphone wordt nu gelijk al onder handen genomen door JerryRigEverything.

Duurzaamheidstest van Xiaomi Mi 11

De Xiaomi Mi 11 aankondiging ligt inmiddels achter ons en vanaf eind deze maand is hij te pre-orderen in ons land. De fabrikant zal vervolgens in maart het nieuwe toestel uitbrengen in Nederland. Het toestel kenmerkt zich door een groot 6,81 inch scherm, Snapdragon 888 chipset en een triple-camera met 108 megapixel hoofdsensor.

Zack van het YouTube-kanaal JerryRigEverything heeft al met het toestel ‘mogen spelen’ en onderwerpt de telefoon aan de bekende duurzaamheidstest. Er wordt gekeken naar hoe robuust de smartphone is, net als het scherm, de onderdelen van het toestel en de glazen achterkant. Ook de buigtest komt weer aan de orde bij de Mi 11.

De video van Zack kun je hieronder bekijken.