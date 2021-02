Xiaomi Mi 11 aangekondigd voor Nederland; ook Mi TV Lux OLED naar ons land

Xiaomi heeft zojuist haar nieuwste smartphone aangekondigd voor Europa. Het is de Xiaomi Mi 11 die ook naar Nederland gebracht zal worden. Verder zien we een TV die in de Benelux uitgebracht zal gaan worden. We zetten alle details op een rijtje.

Xiaomi Mi 11 voor Nederland

Eindelijk is het hoge woord eruit: Xiaomi brengt haar nieuwste high-end Mi 11 smartphone uit in ons land. Eind december werd het toestel al gepresenteerd voor thuisland China, nu komen we alles te weten over de wereldwijde release. Het toestel kenmerkt zich door high-end specificaties en een vrij vriendelijke prijs.

De Xiaomi Mi 11 is van alle gemakken voorzien op verschillende gebieden. Er is een groot 6,81 inch AMOLED-beeldscherm met een QHD+ resolutie van 3200 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Dankzij Corning Gorilla Glass Victus moet het scherm beschermd worden bij vallen. We zien bij het toestel een kleine opening in het scherm voor de 20 megapixel front-camera. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm zelf. Opvallend; deze vingerafdrukscanner is ook in staat om de hartslag te meten.

Uiteraard is onder de (glazen) motorkap van de Mi 11 de nieuwe high-end chipset van Qualcomm geplaatst; de Snapdragon 888. In Nederland verschijnt het toestel met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Camera

De camera van de Mi 11 heeft veel aandacht gekregen. De hoofdcamera van het toestel telt 108 megapixel. Aanvullend hierop is een 13 megapixel groothoeklens geplaatst, samen met een 5MP telelens die ook macrofoto’s kan schieten. Xiaomi belooft een hoop verbeteringen voor de camera. Denk aan de verbeterde nachtmodus, hoogwaardige videonachtmodustechnologie waarmee je op RAW-niveau de noise-reductie moet toe kunnen passen en nog betere foto’s met AI (kunstmatige intelligentie).

Parallel World laat je een scène dupliceren en spiegelen en bij een video kunnen bepaalde frames bevroren en gekloond worden waarmee ze vast in je beeld blijven staan. Met Magic Zoom kan bij het filmen tegelijkertijd in- en uitgezoomd worden. Daarnaast zijn er nog vele andere opties en mogelijkheden om alles uit de camera te halen. Zo is er AI Erase 2.0 waarmee je ongewenste objecten gemakkelijk uit je foto moet kunnen verwijderen.

Multimedia, accu en software

Xiaomi geeft de Mi 11 een set Harman Kardon stereo-speakers mee voor de beste geluidskwaliteit. Op het gebied van uithoudingsvermogen is er een 4600 mAh accu die met 55W snel opgeladen kan worden, of met 50W draadloos. Ook is er 10W reverse charging. Waar de Mi 11 in China zonder oplader werd geleverd, levert Xiaomi in Europa wel de 55W lader mee. Gamen en intensief gebruik moet geen probleem zijn dankzij een warmteafvoersysteem in het toestel.

De Xiaomi Mi 11 wordt geleverd met Android 11 en de nieuwste MIUI 12.5 skin. De nieuwe functies in MIUI 12.5 hebben we eerder in dit artikel op een rijtje gezet. Daarnaast belooft Xiaomi dat niet-installeerbare systeem-apps een belangrijk onderdeel zijn van MIUI 12.5. De overgrote meerderheid van apps in het systeem kunnen verwijderd worden, een klein aantal apps zit vast in het systeem en kunnen verborgen worden. Daar zijn we benieuwd naar, want de toestellen van Xiaomi hebben standaard een grote hoeveelheid apps aan boord.

Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition

Het is een hele mond vol, maar Xiaomi heeft ook bekend gemaakt dat het met een televisie naar ons land komt. Via via kun je al televisies van de Chinese fabrikant in Nederland krijgen, maar officieel zijn deze nog niet verkrijgbaar. Dat gaat veranderen met de Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition. Dit is een 55 inch televisie met een refreshrate van 120Hz en een 4K-resolutie weet te bieden. Xiaomi zegt hierover het volgende;

De Mi TV Lux OLED Transparent Edition biedt een echte bioscoopervaring, mede dankzij 10-bit kleurendiepte, een responstijd van 1 ms en een kijkhoek van 178°. Daardoor kijk je vanuit iedere hoek in de kamer naar je favoriete film of programma.

De Mi TV Lux OLED zal binnenkort te zien zijn bij de MediaMarkt vestiging Amsterdam ArenA. Later volgt ook een Mi TV Q1 75 inch OLED-televisie die naar de Benelux zal komen. Prijzen en verdere details zijn niet gedeeld door de fabrikant.

Verkrijgbaarheid

Xiaomi zal de Xiaomi Mi 11 uitbrengen in Nederland voor een bedrag van 849 euro. Vanaf 26 februari start de pre-order van de Mi 11 in Nederland. Medio maart zal het toestel in de winkels liggen. Pre-order je het toestel, dan krijg je daar de Mi Watch bij cadeau. De pre-order zal starten bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel. De Mi 11 komt in Nederland in het Midnight Grey en Horizon Blue.