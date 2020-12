Xiaomi toont MIUI 12.5 en zit vol verbeteringen

Xiaomi heeft een nieuwe en verbeterde versie aangekondigd van de MIUI-skin. Met MIUI 12.5 belooft de fabrikant een hoop verbeteringen voor de verschillende Mi-toestellen. Wat kunnen we bij MIUI 12.5 verwachten?

MIUI 12.5

MIUI 12.5 is door Xiaomi aangekondigd. De nieuwe versie van de skin bevat verschillende verbeteringen en optimalisaties die de skin nog beter moeten maken. Xiaomi toonde van de week ook al de nieuwe Xiaomi Mi 11. Deze smartphone wordt niet direct geleverd met MIUI 12.5, maar zal uiteraard net als verschillende andere toestellen deze update wel ontvangen op termijn.

Xiaomi beweert dat MIUI 12.5 zowel sneller als energiezuiniger is. Het geheugengebruik moet in de nieuwe versie met 20 procent worden verminderd. Achtergrondprocessen worden ook geoptimaliseerd, waar het gebruik met 35 procent af moet nemen. Het energieverbruik moet volgens Xiaomi met 25 procent verbeterd zijn. Interessant, gezien de Xiaomi-toestellen vandaag de dag al erg goed scoren met hun accuduur, zo schreven we al in de Poco X3 NFC review en Redmi Note 9 Pro review.

MIUI 12.5 brengt verder verbeteringen en verfijningen in het ontwerp van de interface. Onder andere met nieuwe overgangseffecten die ook nog eens sneller moeten zijn. Xiaomi brengt verder verschillende privacy-verbeteringen en minder voorgeïnstalleerde applicaties, zo belooft de fabrikant. In de nieuwe versie van MIUI zijn ook nieuwe wallpapers en geluiden toegevoegd. Deze zijn geïnspireerd op verschillende plaatsen van over de hele wereld. Dankzij andere verbeteringen is het makkelijker gemaakt om je smartphone te verbinden met je laptop, en zo notificaties van je smartphone op het grote scherm te bekijken.

Het is nog niet bekend welke toestellen de MIUI 12.5 update kunnen verwachten en wanneer dit gaat gebeuren. Midden januari zet Xiaomi de bèta open in China voor de Mi 10-serie, Redmi Note 7 en Mi 9-serie. Volgens de informatie moeten alle MIUI 12-toestellen uiteindelijk de update naar MIUI 12.5 ontvangen. De definitieve versie zal eind april in China aankomen, maar voor Europa is dus nog niets bekend.