Pocophone F1: grote update naar MIUI 12 wordt uitgerold

Nederlandse bezitters van de Pocophone F1 kunnen vanaf nu een update verwachten voor hun device. De smartphonefabrikant komt met MIUI 12 voor de Pocophone F1.

Pocophone F1: MIUI 12

Goed nieuws voor de bezitters van de Pocophone F1. Voor dit toestel is de fabrikant begonnen met het verspreiden van de update naar MIUI 12. Dit betekent dat er een hoop verbeteringen en nieuwe functies uitgerold worden naar de smartphone. De update is nog wel altijd gebaseerd op Android 10, en brengt dus (nog) geen Android 11.

Richard laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de update heeft mogen ontvangen. Deze heeft een grootte van 790 MB en brengt onder andere verbeteringen in de interface. Denk aan wijzigingen in de vormgeving van apps en icoontjes. Volgens Richard zijn ook de letters scherper en kleuren helderder. Daarnaast meldt de changelog verschillende verbeteringen in de privacy.

Van iedere messaging-app kun je een melding naar beneden trekken om hem in een drijvend venster te openen. Daarnaast heeft Xiaomi de Pocophone F1 verschillende nieuwe gebaren meegegeven en is er de donkere modus met ondersteuning voor apps van derden. Tevens zijn er nieuwe animaties, geanimeerde icoontjes, live wallpapers en is er beveiligingsupdate september 2020.

De update wordt gefaseerd uitgerold, dus je kunt vanaf nu een melding op je smartphone verwachten van de update. Een overzicht met de nieuwe functies in MIUI 12 hebben we voor je verzameld in dit artikel.