Xiaomi MIUI 12: de nieuwe features in video

MIUI 12 is de naam van de nieuwe skin van Xiaomi. De fabrikant heeft van de week nog wat beeldmateriaal naar buiten gebracht over de werking van de nieuwe skin. Wat kan de nieuwe MIUI 12-laag precies?

MIUI 12 in video

Xiaomi heeft in april haar nieuwe MIUI 12 skin gepresenteerd. Dit was als eerst voor de Chinese markt, en afgelopen week was daar de global launch van de nieuwe skin. In vergelijking met de eerdere editie(s) is MIUI 12 voorzien van nog meer verbeteringen. Deze zijn toegespitst op nieuwe en snelle animaties, samen met een nieuwe Dark Mode 2.0, verbeterde weergave van lettertypes en nieuwe ontwerpen voor het Always On Display. Verder heeft Xiaomi gewerkt aan de nieuwe live wallpapers.

Alles ziet er allemaal net wat meer gestroomlijnd uit in MIUI 12. Daarbij kun je meer privacy-opties terugvinden, waarbij permissies ingetrokken kunnen worden als een applicatie gesloten wordt. Er zijn echter nog meer verbeteringen doorgevoerd. In twee verschillende video’s kun je alles nog eens terugkijken.



De video hierboven toont de aankondiging van de MIUI 12, de global launch. In onderstaande video krijg je goed beeld van wat de nieuwe mogelijkheden zijn in MIUI 12.



