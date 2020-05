Poco F2 Pro onthuld met Snapdragon 865: direct opvolger voor Pocophone F1

Er is een definitieve opvolger voor de Pocophone F1. De Poco F2 Pro is de naam van het toestel, en is voorzien van high-end specificaties en een prijskaartje van 499 euro. We zetten de details op een rij.

Poco F2 Pro aangekondigd

Eindelijk is het zover, de Poco F2 Pro is officieel aangekondigd. Poco heeft hiermee een opvolger voor de in 2018 uitgebrachte flagship-killer; de Pocophone F1. De F1 was een echte krachtpatser voor een zeer interessante prijs. De opvolger van dat toestel moet dat succes nu voortzetten en daarom is de F2 Pro voorzien van een Snapdragon 865 processor, samen met 6GB/128GB of 8GB/256GB aan (werk-)geheugen. Het geheugen kan niet langer meer uitgebreid worden, wel is er nog een 3,5 mm audio-aansluiting.

Voorop vinden we een 6,67 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Poco kiest voor een standaard paneel met een verversingssnelheid van 60Hz. Er is een pop-up-camera met een 20 megapixel front-camera. Achterop is een quad-camera geplaatst. Deze omvat een 64MP hoofdcamera, 13 megapixel groothoeklens, 5MP telephotolens met macro-functie en een 2MP dieptesensor. Filmen kan in 8K met 30fps, of in 4K met 60fps.

De Poco F2 Pro heeft boordevol mogelijkheden in huis. De smartphone is voorzien van 5G-ondersteuning, heeft WiFi 6 en natuurlijk NFC. Ook is er Super Bluetooth, waarmee het bereik nog verder moet reiken. Het speciale LiquidCool Technology 2.0 systeem moet ervoor zorgen dat de telefoon niet te warm wordt.

Aan boord van de smartphone is een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 30W fast charging. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10 en is er de Poco Launcher 2.0 skin. Poco brengt de Poco F2 Pro uit in de kleuren Neon Blue, Phantom White, Electric Purple en Cyber Grey. De smartphone zal vanaf 19 mei uitgeleverd worden en kan vanaf nu besteld worden via AliExpress en Gearbest. Later volgt bijvoorbeeld Amazon. De prijs bedraagt 499 euro (6GB/128GB) en 599 euro (8GB/256GB).