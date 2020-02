Poco X2 aangekondigd: met 120Hz display en 64MP camera

Poco, dat tot voor kort onderdeel was van Xiaomi, heeft haar nieuwe paradepaardje aangekondigd. De Poco X2 is het tweede toestel van de Chinese fabrikant, maar kan niet echt als opvolger voor de Pocophone F1 gezien worden. Wel zien we weer een stijlvol, prima uitgeruste telefoon.

Poco X2 aangekondigd

Eindelijk is daar het tweede toestel van Poco. Nadat de Pocophone F1 in de zomer van 2018 verscheen, bleef het lang stil over een opvolger. In de tussentijd is er veel aan nieuws voorbij gekomen, maar nu is de Poco X2 officieel. Het is een middenklasse-smartphone met prima specificaties, maar kan eigenlijk niet geheel gezien worden als een opvolger. Mogelijk komt Poco later nog met een Poco F2.

De Poco X2 is eigenlijk een kopie van de Xiaomi Redmi K30, waarbij we vermoeden dat de opvolger van de Pocophone F1, die mogelijk Poco F2 gaat heten, een variant wordt op de Redmi K30 Pro. De Redmi K30 en Poco X2 zijn qua specificaties en uitstraling gelijk, maar hebben dan alleen een andere naam. Er is een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor loopt het beeld nog vloeiender en dit merk je tijdens het scrollen en het gamen. Standaard hebben telefoons een beeldsnelheid van 60Hz en bij enkele high-end toestellen zie je nu 90Hz. Met 120Hz wordt er dus nog een schepje bovenop gedaan.

De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 730G octa-core processor van Qualcomm. Er is 6/8GB aan werkgeheugen beschikbaar en voor het geheugen is er 64GB, 128GB of 256GB aanwezig. In het scherm bevindt zich een punch-hole, waarin een dual-camera is geplaatst met 20MP hoofdsensor en 2MP dieptecamera. Achterop is een quad-camera te vinden met 64MP hoofdsensor, 8MP groothoellens, 2MP macrolens en 2MP dieptecamera.

Poco levert de X2 met een 4500 mAh accu welke met 27W snel opgeladen kan worden. De Poco X2 heeft Android 10 aan boord met de eigen MIUI 11 skin. De smartphone is nu aangekondigd voor de Indiase markt waar het een prijskaartje heeft van ₹15,999, omgerekend zo’n 200 euro. Bij ons zou dat betekenen dat hier nog belastingen en heffingen overheen komen. Er is niets bekend gemaakt of de Poco X2 ook naar andere landen komt. Het is dus onduidelijk of we de X2 ook in Nederland gaan zien. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

Alle specificaties en details hebben we voor je op een rij gezet op de toestelpagina. Deze kun je bereiken via onderstaande button.