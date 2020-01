Poco presenteert nieuwe Poco X2 met ‘Smooth AF’ op 4 februari

Poco begon als dochtermerk van Xiaomi en nu wil het meer op eigen benen staan. Volgende maand kunnen we de langverwachte opvolger verwachten van de Pocophone F1. De Poco X2 zoals hij wordt genoemd, wordt aangekondigd op 4 februari.

Poco X2 op 4 februari

Eindelijk is het hoge woord eruit; Poco komt met de nieuwe Poco X2. De verwachtingen zijn hoog, want met de Pocophone F1 wist de fabrikant hoge ogen te gooien. In een betaalbaar toestel waren vrijwel alle krachtige specificaties te vinden die je op een smartphone kunt wensen. De fabrikant heeft nu een teaser gedeeld waarbij het attendeert op een nieuwe aankondiging; en wel op 4 februari. De naam van het toestel zal Poco X2 worden, geen Pocophone meer dus.

Volgens Poco moet het toestel beschikken over krachtige specificaties, wat ideaal moet zijn voor het spelen van games. De telefoon krijgt een ‘extreem hoge verversingssnelheid van het beeldscherm’ zo meldt de fabrikant. Waarschijnlijk krijgt de Poco X2 een 120Hz display. Verder verwachten we een krachtige processor van Qualcomm, een speciale koeling om de telefoon niet te heet te laten worden en een 3,5 millimeter aansluiting.

Die laatste aanwijzing is te zien op een foto, overigens lijkt het toestel daarbij op de Xiaomi Redmi K30. De kans is aanwezig dat de telefoon op dat toestel geïnspireerd is. Of het daarmee ook dezelfde specs deelt is onbekend. De Xiaomi Redmi K30 heeft een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm (120Hz ook), Snapdragon 730G octa-core processor, 6/8GB RAM, 64/128/256GB opslagruimte, quad-camera met 64MP hoofdsensor en een 4500 mAh accu met 27W snelladen. Of de Poco X2 dit ook allemaal krijgt, zullen we te horen krijgen op 4 februari.