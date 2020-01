Poco gaat voortaan verder als eigen merk, niet meer van Xiaomi

Xiaomi en Poco scheiden hun wegen. Poco, bekend van de succesvolle Pocophone F1, gaat voortaan verder als eigen fabrikant en wappert niet meer mee onder de vlag van Xiaomi.

Poco zelfstandig verder

Xiaomi heeft een grote hoeveelheid submerken onder haar staan. Redmi, Black Shark, CC en Poco zijn er slechts enkele van. Nu wordt één merk weggestreept van deze lijst; Poco. Interessant is dat dit merk slechts één toestel heeft uitgebracht, de Pocophone F1, waarmee het merk zich wel gelijk heel goed op de kaart heeft gezet. De naam Xiaomi daarbij zorgde natuurlijk al voor wat meer bekendheid.

Toch gaat er het één en ander veranderen bij het Chinese merk. Xiaomi heeft bekend gemaakt dat Poco voortaan onafhankelijk van Xiaomi zal opereren. Hierbij kiest het merk voor een eigen strategie en eigen middelen. Volgens Manu Kumar Jain, vice-president van Xiaomi, is de tijd rijp dat Poco zelfstandig kan werken.

Hoe de zelfstandigheid van Poco er precies uitziet, is niet bekend gemaakt. Eerder werd het Chinese merk Redmi van Xiaomi ‘afgestoten’, maar de invloed van Xiaomi is nog overduidelijk merkbaar. Zo zijn de toestellen op verschillende eigenschappen na identiek aan andere toestellen van de fabrikant. Dat kan zomaar betekenen dat voor bepaalde dingen, onderdelen en software het bedrijf nauw blijft samenwerken met Xiaomi. Onbekend is ook wanneer we de Pocophone F2 kunnen verwachten, na het succes van de F1. We houden de berichtgeving voor je in de gaten!