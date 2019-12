Pocophone F2 lijkt eindelijk een stuk dichterbij: komt in 2020

Poco, het dochterbedrijf van Xiaomi, heeft weer van zich laten horen. Al langere tijd gaan er berichten over een opvolger voor de Pocophone F1. De fabrikant zal deze smartphone naar verwachting in 2020 gaan tonen.

Pocophone F2 op komst

Het Chinese Poco lijkt eindelijk weer met een nieuwe smartphone op de markt te komen. De fabrikant van betaalbare toestellen wist harten te veroveren met de Pocophone F1, maar daarna bleef het stil. De smartphone is sinds begin september 2018 ook te koop in Nederland en is meermaals voorzien van updates. Als de berichten kloppen, dan komt ook de update naar Android 10 er voor deze Pocophone.

Positief aan de Pocophone F1 was de prijs-kwaliteitsverhouding. Voor een erg nette prijs kreeg je een uitgebreide smartphone. Er gingen elke keer wel geruchten rond over een Pocophone F2, maar die tijden zijn verstreken. Een fan heeft op Twitter navraag gedaan, en daar heeft Poco op gereageerd. Hoewel dit bericht al weer is verwijderd, weten we gelukkig nog wel wat er stond. In de reactie stond dat Poco met meer nieuws komt in 2020. Hoewel het niet definitief is dat het hier gaat om de Pocophone F2, is dit wel erg aannemelijk. De fabrikant deed immers er goede zaken mee.

Zodra er meer bekend is over de Pocophone, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!