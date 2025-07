Samsung breidt mogelijkheden Now Bar verder uit met One UI 8

Met de komst van One UI 8 brengt Samsung een belangrijke verbetering naar de Now Bar op Galaxy-toestellen. Dit wordt duidelijk uit nieuwe berichten over de nieuwe skin van het merk.

One UI 8: nieuwe opties voor Now Bar

Dankzij de integratie van Android 16’s nieuwe Live Updates-API kunnen voortaan ook apps van derden doorlopende live meldingen weergeven in de Now Bar. Dit is iets dat in eerdere versies van One UI beperkt bleef tot Samsung’s eigen apps.

In One UI 7 introduceerde Samsung al Live Notifications, die lopende activiteiten zoals navigatie, muziek of bezorgingen zichtbaar maken op het vergrendelscherm en in het meldingenpaneel. Deze meldingen gaven informatie die zich in realtime kon bijwerken, maar bleven qua app-ondersteuning beperkt tot de apps van Samsung. Met One UI 8 verandert dat: elke app die gebruikmaakt van de nieuwe Android-API kan zich straks laten zien in de Now Bar.

Dankzij deze uitbreiding hoef je niet telkens de bijbehorende app te openen om te zien wat er gebeurt. Je krijgt namelijk direct de informatie, ook al is je telefoon vergrendeld.

Hoewel de functie momenteel alleen beschikbaar is in de bètaversie van One UI 8, wordt verwacht dat de nieuwe functionaliteit onderdeel wordt van de definitieve release. Tijdens Google I/O eerder dit jaar bevestigde Google al dat Samsung deze bredere integratie mogelijk maakt. In een korte demonstratie liet het bedrijf zien hoe een melding van Uber Eats in de Now Bar wordt uitgevouwen, compleet met voortgang en instructies.

De technische basis van deze verbetering is Android 16’s Live Updates-functie, die bedoeld is voor activiteiten die doorlopend en tijdgevoelig zijn, zoals ritten, navigatie of bezorgingen. Deze functie zien we later ook terug in een nieuwe versie van Android 16.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 595,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro