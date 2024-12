Samsung presenteert One UI 7 officieel: dit is er nieuw

Samsung heeft haar nieuwe skin One UI 7 aangekondigd. In verschillende landen kan direct begonnen worden met het downloaden van de bèta. De nieuwe skin is gebaseerd op Android 15 en zal later breed beschikbaar komen.

One UI 7 aangekondigd

Na lange tijden van lekken en geruchten is het vandaag eindelijk zover. Samsung heeft One UI 7 aangekondigd. In een persbericht laat de fabrikant weten dat de update verschillende verbeteringen en optimalisaties brengt. Maar wat brengt de nieuwe update allemaal met zich mee? Dat zetten we in dit artikel voor je op een rijtje.

Samsung heeft One UI 7 voorzien van diverse veranderingen in de interface. Er zijn meer afgeronde hoeken en randen te bespeuren. Zowel bij knoppen en vormen, als bij de notificaties. De notificaties worden gestapeld, waarbij meldingen van eenzelfde app op een net wat andere manier gegroepeerd worden. Net als bij Apple is het meldingenvenster gescheiden van de snelle instellingen. Je veegt van de rechterbovenhoek naar beneden voor de instellingen, de rest is voor de meldingen.

Een opvallende verandering die opvalt bij One UI 7 is dat het app-menu voortaan verticaal door te scrollen is. Een groot verschil, want dit ging altijd horizontaal. Overigens werkt dit alleen als je kiest voor sorteren op alfabetische volgorde. De Now Bar is ook nieuw in de nieuwe versie van de skin. Onderin het scherm van het vergrendelscherm zie je informatie over live-activiteiten. Denk aan de muziekspeler, standen en routines of bijvoorbeeld aanwijzingen van Google Maps.

One UI 7 biedt verder nieuwe camera-opties. Belichtingsinstellingen worden nu per modi onthouden, een nieuwe niveau-indicator controleert of je je telefoon rechthoudt tijdens het fotograferen. Verder zijn de AI-functies uitgebreid, zo meldt Samsung. Je kunt nu ten alle tijden teksten kopiëren en deze direct checken op spelling- en grammatica, de tekst samenvatten of andere opties mee uitvoeren. Ook is er een nieuwe Batterijbeheer functie, waarbij je kunt aangeven dat de telefoon tot een maximaal percentage opgeladen moet worden. Dit is in te stellen tussen de 80 en 95 procent. Laden tot 100 procent zorgt voor meer slijtage aan de batterij, en dus kan deze optie helpen de accu minder te schaden.

We komen verder te weten dat Samsung een optie aan de videospeler heeft toegevoegd, waarmee je de video direct nog een keer kunt afspelen. Samsung heeft verder gewerkt aan verbeteringen in de stabiliteit en de snelheid. Hieronder kun je een video bekijken, waarin je One UI 7 kunt zien op de Galaxy S24 Ultra.



Het bètaprogramma is weliswaar gestart, maar helaas niet voor in Nederland. Het is niet bekend wanneer One UI 7 definitief verschijnt.