One UI 7 te zien in nieuwe animatie: nog meer opties lockscreen

Samsung komt opnieuw in het nieuws met de nieuwe One UI 7 skin. Hiervan kregen we eerder al het vergrendelscherm te zien. Nu komt er nog meer informatie naar buiten. We zien nieuwe opties voor het vergrendelscherm. Maar er is meer.

One UI 7 nog een keer in het nieuws

We hebben al het één en ander gezien over de nieuwe softwareskin van Samsung. Vandaag is dat niet anders. Het merk komt nog een keer in het nieuws.

Samsung brengt met One UI 7 een reeks vernieuwingen in hun Android-interface, met de nadruk op visuele verbeteringen en een aantal handige extra functies. De update bevat onder andere gesplitste meldingen en snelle instellingen, evenals opnieuw ontworpen app-pictogrammen. Hoewel het geen grote revolutie belooft, lijkt deze versie van One UI vooral gericht te zijn op verfijning en gebruikersgemak.

Een opvallende toevoeging is de integratie van AI voor verbeterde fotografie en creatieve mogelijkheden. De functie “Live Effects” voegt met behulp van AI diepte toe aan foto’s, waardoor beelden een dynamischere uitstraling krijgen. Daarnaast zijn er nieuwe stijlen toegevoegd aan de “Sketch to Image”-functie, die eerder al beschikbaar was op de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 in One UI 6.1.1.

Naast de visuele en creatieve updates krijgt ook het vergrendelscherm een upgrade. Het nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om doorlopende activiteiten te tonen, vergelijkbaar met Apple’s Live Activities en Google’s Doorlopende meldingen voor Android 16. Dit betekent dat gebruikers direct op het vergrendelscherm meldingen kunnen bekijken en bijwerken, wat de gebruikservaring meer gestroomlijnd en efficiënt maakt.

In termen van ouderlijk toezicht wordt One UI 7 eveneens uitgebreid. Samsung voegt meer controle-opties toe, zoals de mogelijkheid om de locatie van het apparaat van een kind te volgen en meldingen te ontvangen wanneer een kind een app wil aanschaffen. Dit biedt ouders meer inzicht en beheer over het gebruik van apparaten door hun kinderen.

Ook de “Energy Score”-functie, die synchroniseert tussen Galaxy-smartphones en Galaxy Watches, lijkt een update te krijgen. Hiermee krijgen gebruikers een uitgebreider overzicht van hun energieverbruik en levensstijl, wat kan bijdragen aan gezondere gewoontes.

Een ander interessant iets van de update is de integratie van de Circle to Search-functionaliteit. Deze functie, ontworpen om te helpen met huiswerk en andere educatieve doeleinden, biedt gebruikers de mogelijkheid om snel informatie op te zoeken via de camera en is een aanvulling op Samsung’s reeks AI-gebaseerde tools. Circle to Search was al aangekondigd, maar zal nu officieel deel uitmaken van One UI 7.