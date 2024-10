One UI 7 in video: Samsung brengt nieuw vergrendelscherm

Samsung komt opnieuw in het nieuws met de nieuwe One UI 7 skin die het beschikbaar gaat stellen bij Android 15. De nieuwe softwarelaag over Android zal voorzien worden van een reeks verbeteringen, waaronder een vernieuwd vergrendelscherm.

One UI 7 met nieuw vergrendelscherm

Er is weer nieuws te melden over de nieuwe skin van Samsung. One UI 7 zal samen met de update naar Android 15 uitgerold worden, maar voor het zover is, krijgen we steeds beter een voorproefje van wat Samsung heeft bedacht. Eerder kwam er al een video online waarin we het één en ander zagen, nu zien we een andere video met andere verbeteringen.

In de nieuw verschenen video wordt aandacht gegeven aan het vergrendelscherm van One UI 7. Tevens zijn er nieuwe personaliseringsmogelijkheden voor de widgets en vind je vernieuwingen rondom de notificaties.

Bij het vernieuwde vergrendelscherm zie je onderin beeld twee snelkoppelingen. In een pilvormige vorm zie je de naam van je apparaat staan. Gebruikers kunnen hun lockscreen ook verder personaliseren met nieuwe frames en kleuren. Widgets zijn ook verbeterd. Deze werken soepeler en navigeren direct naar de desbetreffende app. Ook kun je bijvoorbeeld een widget aanmaken met aangepaste camera-instellingen, zodat je hiervoor niet eerst hoeft rond te neuzen in de camera-app.

Samsung voegt ook wijzigingen door in het meldingenpaneel en de snelle instellingen. Deze worden standaard gesplitst, dus waarbij je via de linkerbovenhoek toegang krijgt tot meldingen, de rechterbovenhoek tot de snelle instellingen. Je kunt als gebruiker echter aangeven dat je het op dezelfde manier voorgeschoteld krijgt zoals je nu gewend bent. Meldingen die binnenkomen hebben een nieuw pilvormig uiterlijk.



Ondanks dat we steeds meer te horen krijgen over One UI 7, is het nog wel de vraag wanneer de definitieve versie uitgebracht zal gaan worden. Volgens de berichten wordt de definitieve update naar Android 15 met One UI 7 pas begin 2025 verwacht. Gebruikers krijgen wel vanaf deze week al de Nederlandse taal in Galaxy AI.

