De vergeten smartphone: Samsung Galaxy S5

We hebben in onze eerdere edities al verschillende Galaxy-toestellen besproken op DroidApp. Vandaag is het de beurt aan de tien jaar oude Samsung Galaxy S5. Welke herinneringen heb jij aan deze G900F?

Samsung Galaxy S5

Jaar in, jaar uit weet Samsung te scoren met de Galaxy S-modellen. Dat is niet iets van de laatste jaren, al sinds het begin van deze modelreeks is dit het geval. Wordt er gedacht aan een Android-smartphone, dan wordt door velen al snel een link gelegd met Samsung, zoals ook de iPhone een grote naamsbekendheid heeft.

Aan het begin van 2014 kwam Samsung met de Samsung Galaxy S5. Deze telefoon was voorzien van een glazen voorkant en een plastic achterkant. Bij die achterkant werd vooral gedacht aan een pleister, want de textuur had er veel van weg. Met de Galaxy S5 kwam er in februari 2014 een opvolger van de Galaxy S4.

Hartslagsensor

Wat er opvallend was aan de Galaxy S5, was de aanwezigheid van de hartslagsensor. Deze zat net onder de camera, aan de achterkant van het toestel. In combinatie met de gezondheid-app van Samsung kon je hierbij je hartslag meten, maar ook andere gezondheidsaspecten bijhouden. Verder was de Samsung Galaxy S5 voorzien van een vingerafdrukscanner, waarbij het één van de eerste toestellen was van de fabrikant met een scanner.

Op softwaregebied had de Galaxy S5 ook iets bijzonders. Het was de Download Booster. Deze kon het gebruik van een WiFi-verbinding en de mobiele dataverbinding combineren om zo grote bestanden sneller binnen te halen. Verder was de Samsung voorzien van een IP67-certificatie, wat aangeeft dat het toestel waterdicht was en ook tegen wat stof kon. Camera’s waren er ook; een 16 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel front-camera.

Eigenschappen

Samsung voorzag de Galaxy S5 van een 5,1 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. De Galaxy S5 had 2GB aan werkgeheugen, samen met 16/32GB opslagruimte en ruimte voor een geheugenkaart. Verder was de smartphone voorzien van NFC, er was 4G-ondersteuning en ook een infraroodpoort was op de S5 te vinden. En ken je S Voice nog? Dat was de eigen spraakassistent van Samsung, waarmee je wat basisinformatie kon opvragen en wat eenvoudige zaken kon aanpakken. Populair was de functionaliteit niet echt. Later werd de dienst vervangen door Bixby.

Samsung bracht de Galaxy S5 met Android 4.4.2 KitKat op de markt. De smartphone werd daarbij geleverd met TouchWiz, een skin die zowel liefhebbers als haters kende. De Galaxy S5 werd bijgehouden tot en met Android 6.0 Marshmallow. In Nederland werd de telefoon uitgebracht met een adviesprijs van 699 euro.



Samsung Galaxy S5 samengevat in 3 punten