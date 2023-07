De vergeten smartphone: Samsung S5830 Galaxy Ace

De Samsung Galaxy Ace was een erg geliefd toestel, waarbij een relatief vrij uitgebreide smartphone voor een schappelijke prijs werd aangeboden. Het was een alternatief op de duurdere nog uitgebreidere toestellen zoals de Galaxy S. We bespreken de Samsung Galaxy Ace in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Ace

In 2011 kwam de Samsung Galaxy Ace op de markt; een toestel met onder het 3,5 inch display (480 x 320 pixels) een home-button. Rechts en links naast de home-button zaten de touch-sensitive toetsen waarmee je een stap terug kon, of het taakbeheer-overzicht kon openen. De Samsung Galaxy Ace was een interessant toestel voor degenen die niet al teveel geld wou uitgeven aan een nieuwe smartphone.

Aan de zijkanten was het toestel voorzien van een metalen look (van plastic) en de achterkant was van plastic. Om de home-knop zagen we dit accent ook terugkomen bij de Samsung S5830 Galaxy Ace. Het had hiermee ook wat weg van de Apple iPhone. Aan de bovenzijde van de telefoon zat een Micro-USB poort verstopt achter een schuifje.

Samsung bood met de Galaxy Ace een vrij uitgebreid toestel aan met ondersteuning voor HSDPA (3G), 278MB RAM-geheugen, een Snapdragon S1 single-core processor (800 MHz), een kleine 160MB opslagruimte dat uitbreidbaar was tot 32GB en WiFi, GPS en Bluetooth. De accu was verwisselbaar en had een capaciteit van 1350 mAh. Foto’s maken kon met de 5 megapixel camera met LED-flitser en autofocus. Filmen kon in 480p met 24fps. Een front-camera was niet aanwezig op de Ace.

De Samsung Galaxy Ace was voorzien van Android 2.2 Froyo en hier overheen lag de eigen Samsung TouchWiz skin van het bedrijf zelf. Later kreeg het toestel de update naar Android 2.3 Gingerbread.

Toentertijd had je toegang tot de Android Market voor toepassingen, en ook de Samsung Apps app; die we nu kennen als Galaxy Apps. De Ace kreeg in de jaren flinke familie-uitbreiding; de Ace 2, 3, 4 en de Ace Plus. De smartphone kwam op de Nederlandse markt voor een bedrag normaal van 349 euro. Later werd het toestel erg interessant in combinatie met een prepaid-pakket.

Samsung Galaxy Ace samengevat in 5 punten: