De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Mini S5570

In 2011 kondigde Samsung de Samsung Galaxy Mini aan, een kleine en handzame smartphone die in elke broekzak paste. Wat kon je met deze kleine Android smartphone en hoe zag hij er ook alweer uit? Elke week pakken we een telefoon of smartphone en lichten die uit in ‘De vergeten smartphone’, deze week de Samsung Galaxy Mini S5570.

Samsung Galaxy Mini

De Samsung Galaxy Mini is een klein en compact toestel met een 3,2 inch scherm. In 2011 waren de resoluties van de schermen nog niet zo hoog en ook de opslagcapaciteit was beperkt. Toch was de 160 MB aan opslagruimte voldoende voor het opslaan van enkele applicaties en foto’s. Die ruimte kon uitgebreid worden met een MicroSD-kaartje.

Toch moeten we de Samsung Galaxy Mini als echte instaptelefoon en voor velen zal de Mini een eerste kennismaking met Android zijn geweest. Het toestel werd geleverd met Android 2.2 Froyo en TouchWiz 3.0 UI, later in 2011 kreeg de telefoon nog een update naar Android 2.3 Gingerbread. Die software update moest met de Samsung Kies software op de telefoon gezet worden.

De telefoon zag er voor die tijd jong en fris uit, de achterkant had een anti-slip afwerking waardoor het toestel erg prettig aanvoelde. Met de 3 megapixel camera kan je foto’s schieten al had je hiervoor wel een SD-kaartje nodig. 720p video’s afspelen was wel een probleem voor dit kleine toestel.

Op de telefoon is ook het toetsenbord Swype aanwezig waarmee je door het maken van veegbewegingen woorden kunt typen. Handig en deze manier van tekst invoeren is vandaag de dag heel normaal.

Qua connectiviteit hadden we in 2011 3G en HSDPA, en dat ondersteunde de Mini dan ook. In 2011 kwam het nog wel eens voor dat een telefoon Flash-apps en games ondersteunde maar dat was bij de Samsung Galaxy Mini niet het geval. Later zou Samsung nog een opvolger voor de telefoon uitbrengen de Galaxy Mini 2. De Galaxy Mini S5570 kwam op de markt voor ongeveer 200 euro.

Onderstaande video toont de verschillende interface-elementen waarmee we ons destijds konden vermaken op een Samsung-toestel. Herken jij er nog veel van?



De Samsung Galaxy Mini samengevat in 5 punten: