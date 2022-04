In 2008 kwam Nokia met een erg interessant en populair multimedia-toestel. De Nokia 5800 XpressMusic was geboren en was bijzonder omdat het de eerste Symbian-telefoon was met een touchscreen. We vertellen je alles over de Nokia 5800 XpressMusic in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Nokia 5800 XpressMusic

Eind 2008 lanceerde het Finse Nokia de Nokia 5800 XpressMusic. Deze smartphone was voorzien van een 3,2 inch display met een resolutie van 640 x 360 pixels. Dit was bijzonder want het was toen de eerste smartphone met een (resistief) touchscreen, welke voorzien was van het Symbian S60 OS. Nokia bracht de 5800 uit in de kleuren zwart, rood en blauw. Onder het scherm zaten de hardware-matige toetsen voor het menu en de beltoetsen. Daarbij was aan de onderkant de stylus voor het bedienen van het scherm geïntegreerd.

Succesvol

De Nokia 5800 XpressMusic was met een dikte van 15,5 millimeter erg dik te noemen. Echter waren we negen jaar geleden nog niet zo veeleisend op het gebied van telefoons. Dat was ook te merken aan het succes van de Nokia 5800 XpressMusic. De wereldwijde beschikbaarheid liep niet al te vlot, maar toch wist het na twee maanden verkoop te melden dat er een miljoen exemplaren verkocht waren. Een half jaar later stond de teller op bijna 7 miljoen toestellen, iets wat voor die tijd weer erg populair was.

Camera en mogelijkheden

Aan de achterzijde was de telefoon voorzien van een 3.2 megapixel camera waarvoor samen werd gewerkt met Carl Zeiss. Tevens was er een dubbele LED-flitser, autofocus en een filmmogelijkheid (480p). Ook interessant was dat het toestel in die tijd een front-camera had om te videobellen. De resolutie was QVGA (320 x 240 pixels) en dus wel aan de lage kant. Het maken van foto’s was met die camera ook niet mogelijk. De focus lag dan ook meer op de muziek; de Nokia 5800 XpressMusic had stereo-speakers, een FM-radio en ook WiFi en UMTS was aan boord. Aansluitingen voor Micro-USB, de headset en zelfs TV-out waren aanwezig.

Symbian S60

Doordat het toestel voorzien was van Symbian S60 was de 5800 voorzien van verschillende toepassingen. Een voorbeeld hiervan was de kaartendienst Nokia Maps 2.0 waarmee je gratis en offline kon navigeren in binnen- en buitenland. Er was verder 128MB aan RAM-geheugen, 81MB opslagruimte (uitbreidbaar) en een ARM single-core processor met een snelheid van 369 MHz. De accucapaciteit van de Nokia 5800 bedroeg 1320 mAh.

De Nokia 5800 XpressMusic was voor die tijd erg interessant geprijsd met een prijs van rond de 300 euro. Heb jij de Nokia 5800 XpressMusic ook gehad? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen van het toestel.

Nokia 5800 XpressMusic samengevat in 5 punten: