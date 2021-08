Samsung bracht in het verleden nog wel eens een vreemd toestel uit. De Blue Earth was ook zo’n toestel. Samsung bracht dit toestel uit met het oog op het milieu. In deze editie bespreken we de Samsung S7550 Blue Earth met zonnecel.

Samsung Blue Earth

In 2009 kwam Samsung met een erg opvallende smartphone. Het was de milieuvriendelijke Samsugn Blue Earth en deze was gemaakt van gerecycled plastic flessen en had op de achterkant een zonnepaneel. Met dit zonnepaneel kon je de Blue Earth opladen. Hoewel het idee hierachter goed was, was het niet erg praktisch. Een uur opladen in de zon leverde je 2 uur standby op of 10 minuten internetten op het 3G netwerk.

Naast het zonnepaneel, dat 80% van de achterkant besloeg, zat er ook een camera op de achterkant. Met deze camera kon je foto’s maken van 3.15 megapixel en filmpjes in 320p met 15 frames per seconde. Deze werden opgeslagen op het interne geheugen van 130MB. Erg groot is dit niet en kon daarom uitgebreid worden met een SD-kaart van maximaal 16GB.

Het scherm was 3,0 inch groot en had een resolutie van 240 bij 400 pixels. De Blue Earth beschikte niet over een 3,5mm aansluiting om een headset op aan te sluiten, maar had wel een luidspreker. Je kon met het toestel verbinding maken met WiFi, GPS en Bluetooth 2.1. Ook kon je naar de radio luisteren en werden MP3 ringtones ondersteund. De 1080mAh grootte accu laadde je op met de micro USB lader. Uiteraard kon je hiermee ook verbinding maken met een PC of laptop. De prijs van de Blue Earth lag rond de 300 euro.

Samsung Blue Earth samengevat in 5 punten: