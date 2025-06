Nothing Phone (3) in nieuwe renders: erg opvallend ontwerp voor high-end

Het lijkt erop dat de nieuwe high-end smartphone van Nothing een opvallend ontwerp meekrijgt. De Nothing Phone (3) is te zien op een nieuwe foto, en is opgemaakt op basis van de informatie die de fabrikant zelf gedeeld heeft.

Nothing Phone (3) in nieuwe beelden

Na eerdere geruchten en een vals lek, lijkt het er nu sterk op dat het échte ontwerp van de Nothing Phone (3) is opgedoken. Afbeeldingen die zijn gepubliceerd door Android Headlines tonen een toestel dat grotendeels overeenkomt met eerdere officiële teasers van Nothing. Ook leaker @MysteryLupin deelde deze beelden via X, inclusief een hoesje dat mogelijk voor het nieuwe model bedoeld is.

Als je de Phone (3) vergelijkt met eerdere toestellen van Nothing, valt direct op dat het ontwerp opnieuw afwijkt van wat gangbaar is in de markt. Het toestel oogt eigenzinnig en kent enkele duidelijke stijlbreuken. Opvallend is bijvoorbeeld dat de dubbele camera aan de achterkant niet symmetrisch is geplaatst. Ook lijkt de bekende “Glyph”-verlichting, die bij eerdere modellen dienst deed als notificatiesysteem, nu als een zwevend element in de bovenhoek te zitten. Deze nieuwe techniek wordt ‘Glyph Matrix‘ genoemd.

De beelden tonen het toestel in twee kleurvarianten: zwart en een gebroken wit. Wat opvalt, is dat de camera’s behoorlijk uitsteken ten opzichte van de achterkant. Hoewel het ontwerp zonder twijfel origineel genoemd mag worden, zal het niet bij iedereen in de smaak vallen. Het is duidelijk dat Nothing hier opnieuw durft te experimenteren, maar of dat gewaardeerd wordt, moet nog blijken.

Interessant is dat het ontwerp van de render overeenkomt met recente hints van Nothing zelf. Zo zagen we de telelens, maar ook andere details, zoals de locatie van het modelnummer en specifieke knoppen. Op 1 juli wordt de smartphone definitief aangekondigd.