Nothing laat video zien van ‘Glyph Matrix’ op Nothing Phone (3)

Nothing heeft een eerste glimp gegeven van de nieuwe lichtgevende achterkant van de Nothing Phone (3). Het merk kiest voor de Glyph Matrix interface, en is nu te zien op video.

Glyph Matrix op Nothing Phone (3)

De nieuwe Nothing Phone (3) is onderweg en we hebben al een hoop over het toestel gehoord. We schreven donderdag dat het toestel veel langer bijgehouden zal blijven met updates. Tevens komt het merk met een nieuwe chipset voor de telefoon. Nu is er nieuws over de lichtgevende achterkant. Waar eerdere modellen voorzien werden van de Glyph Interface, zal de nieuwe Nothing Phone (3) over een andere technologie beschikken.

When light becomes language. Introducing the Glyph Matrix. Phone (3). 1 July. pic.twitter.com/YtlPDIlMO6 — Nothing (@nothing) June 19, 2025

In een video op het sociale netwerk X laat Nothing zien wat je kan verwachten. De telefoon krijgt Glyph Matrix. In bovenstaande video zie je een korte voorvertoning. De Nothing Phone (3) zal op 1 juli aangekondigd worden, net als de eerste hoofdtelefoon van het merk.