Definitief: Nothing Phone (3) wordt 1 juli aangekondigd

Nothing komt nog deze zomer met haar nieuwe high-end smartphone. Het nieuwe toestel is de Nothing Phone (3) en deze zal op 1 juli zijn debuut maken. Eerder verscheen er al het één en ander aan nieuws over de nieuwe smartphone.

Nothing Phone (3) komt 1 juli

De ogen zullen op 1 juli gericht zijn op Nothing. De nieuwe Nothing Phone (3) zal op deze datum getoond worden. De fabrikant kwam al meermaals in het nieuws met deze telefoon. Onlangs gingen er geruchten rond dat Nothing afscheid zou nemen van de Glyph Interface.

De eerder verschenen video van Nothing, waarin het design geblurred werd

Dit is de lichtgevende achterkant die we kennen van andere modellen. Bijvoorbeeld bij een notificatie of inkomende oproep, of tijdens het aanpassen van het volume zag je de lichteffecten aan de achterzijde. Wel zou Nothing kiezen voor een lichtontwerp in dot-matrixstijl.

Nothing liet eerder al weten dat de nieuwe smartphone meer een high-end model zal worden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met een hogere prijs.

De aankondiging is op 1 juli. Natuurlijk lees je er alles over op DroidApp.