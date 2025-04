Nothing Phone (3) komt in het derde kwartaal

​In het volgende kwartaal van dit jaar komt Nothing met een nieuw toestel. Het gaat om de Nothing Phone (3), die in het hogere segment wordt geplaatst. Eerder dit jaar werden al twee andere smartphones van het bedrijf gepresenteerd.

Nothing Phone (3) komt later dit jaar

Carl Pei, de oprichter en CEO van Nothing, heeft meer informatie gegeven over de komst van de Nothing Phone (3). Het merk kwam eerder al met de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro, maar het toestel voor in het hogere segment bleef achter. In een Q&A heeft Pei nu bevestigd dat de smartphone in het derde kwartaal van 2025 uitgebracht zal worden. Een precieze datum wordt niet gedeeld door het merk. ​Maar dit zal dus in juli, augustus of september zijn.

In 2023 verscheen de Nothing Phone (2). Deze smartphone werd uitgebracht in het hogere segment. DroidApp plaatste destijds de uitgebreide Nothing Phone (2) review. De smartphone van het merk was voorzien van de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, een 6,7 inch OLED-scherm, 50MP dual-camera en 4700 mAh batterij. Waar we de verbeteringen terug gaan zien bij het nieuwe model is nog niet bekend. De verwachting is wel dat we de Glyph Interface, de lichtgevende achterkant, wel terug gaan zien bij het nieuwe model.