Nothing Phone (3) krijgt flinke prijsverhoging en komt deze zomer

In een door Google gepubliceerde video over Nothing, wordt nieuwe informatie gedeeld over de aankomende Nothing Phone (3). De nieuwe telefoon zal deze zomer verschijnen, maar wel met een flink hoger prijskaartje.

Nothing Phone (3) wordt duurder

Dinsdag was er ‘The Android Show’ waarbij we nieuws kregen over nieuwe functies en mogelijkheden voor Android. Zo schreven we over het nieuwe Material 3 Expressive design voor Android en komt Gemini naar veel meer apparaten. Nieuws is er ook over Nothing, zo blijkt uit een nieuw gepubliceerde video.

De nieuwe Nothing Phone (3) moet de huidige Nothing Phone (2) opvolgen. De nieuwe smartphone zal deze zomer uitgebracht worden. Hoewel verdere specificaties nog niet gedeeld worden, is wel duidelijk dat het toestel flink duurder zal worden. Nothing spreekt over ‘het eerste echte flagshiptoestel van het bedrijf’. Er zal gebruik gemaakt worden van premium materialen, maar welke dit zijn, wordt niet gedeeld. Wel laat Carl Pei, de CEO van Nothing, weten dat het belangrijke prestatie-upgrades krijgt en software die het toestel naar een hoger niveau tilt.

Waar de Nothing Phone (2) op de markt kwam met een adviesprijs van 649 euro, gaat de prijs van de nieuwe Nothing Phone (3) flink omhoog. Dat toestel zal rond de 800 Britse Pond kosten, zo wordt duidelijk in de video. Omgerekend komt dat uit op 950 euro. Voor nu moeten we het doen met de showcase-video die is gedeeld, waarin het toestel (geblurd) is te zien. Meer details komen deze zomer.