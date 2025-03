Nothing Phone (3a) Pro in duurzaamheidstest: blijft ‘ie heel?

Nothing presenteerde deze week haar twee nieuwe mid-end smartphones. Dit zijn de Nothing Phone (3a) en de Nothing Phone (3a) Pro. De laatstgenoemde is nu onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hoe stevig en degelijk is het toestel?

Nothing Phone (3a) Pro duurzaamheid

Van de week was daar de aankondiging van de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro. De telefoonfabrikant komt nu opnieuw in het nieuws. Zack van JerryRigEverything is aan de slag gegaan met de Nothing Phone (3a) Pro. Gekeken wordt hoe degelijk het toestel in elkaar zit, en of het tegen onheil van buitenaf kan.

Bij de krastest, uitgevoerd met Mohs-hardheidspicks, begonnen krassen te verschijnen bij niveau zes, met diepere groeven op niveau zeven. Dit resultaat is vergelijkbaar met veel andere moderne smartphones, ondanks het gebruik van Panda Glass op de 3a Pro. De vingerafdruksensor bleef ook functioneel na blootstelling aan krassen, wat een positief punt is. Het glazen achterpaneel bleek goed bestand tegen alledaagse voorwerpen zoals sleutels en munten. Verder hield het display stand tegen een directe vlam gedurende ongeveer 20 seconden zonder permanente schade.

Bij demontage blijkt de 5000 mAh batterij relatief eenvoudig te verwijderen, wat gunstig is voor reparaties. Wel is het achterpaneel kwetsbaar als het niet voorzichtig wordt verwijderd. De volledige test vind je in onderstaande video.