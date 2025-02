Nothing Phone (1): nieuwste update brengt Circle to Search en meer

Nothing heeft de Nothing Phone (1) een nieuwe update gegeven. Vorige maand werd Android 15 al verspreid naar de telefoon, nu komt er een extra update. We zien een nieuwe beveiligingspatch, en ook de Circle to Search-functie wordt toegevoegd aan het toestel.

Circle to Search voor Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) krijgt een nieuwe software-update die enkele opvallende verbeteringen met zich meebrengt. Versie v3.0-250218-1552 introduceert niet alleen de beveiligingspatch van februari 2025, maar voegt ook enkele belangrijke functionaliteiten toe, waaronder Google’s Circle to Search en extra beveiligingsmaatregelen. De Circle to Search functie ontbrak bij de eerdere update naar Android 15.

Een van de interessante toevoegingen is de nieuwe functie voor “power-off wachtwoordverificatie”. Dit biedt een extra beveiligingslaag in geval van diefstal. Wanneer deze optie is ingeschakeld, vereist het toestel een toegangscode voordat het kan worden uitgeschakeld. Dit voorkomt dat dieven de telefoon simpelweg uitschakelen om tracking of andere beveiligingsfuncties te omzeilen. Standaard staat deze functie echter niet aan, dus gebruikers moeten deze zelf activeren via de instellingen.

Naast de verbeterde beveiliging introduceert deze update ook Google’s Circle to Search-functie. Deze functionaliteit werd eerder al uitgerold naar de Nothing Phone (2) en de Phone (2a), en is nu ook beschikbaar voor het eerste model in de reeks. Met Circle to Search kunnen gebruikers eenvoudig op hun scherm een object of tekst omcirkelen om snel relevante zoekresultaten te vinden. Verder meldt Nothing dat er nieuwe achtergronden toegevoegd zijn, maar verschillende gebruikers melden dat zij deze niet terugzien.

De update wordt vanaf nu, gefaseerd, uitgerold. Je krijgt een notificatie als je de update kunt downloaden voor je smartphone.