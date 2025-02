Nothing belooft grote camera-upgrades voor nieuwe Nothing Phone (3a)

In de afgelopen tijd kwam Nothing al meermaals met teasers van de nieuwe Nothing Phone (3a). De telefoon zal echter nog meer verbeteringen krijgen, en die zullen we onder andere terug gaan zien in de camera van het toestel. Er zal onder andere een periscooplens in terug te vinden zijn. Details krijgen we nu.

Camera-upgrade voor Nothing Phone (3a)

Over de nieuwe Nothing Phone (3a) hebben we al het één en ander geschreven. De smartphone van het merk zal op 4 maart aangekondigd worden. De fabrikant heeft nu informatie gedeeld over wat we van de camera kunnen verwachten. Duidelijk is dat Nothing grote ambities heeft om de camera verder te verbeteren van de Nothing Phone (3a). Volgens het merk komt het bedrijf met een pro-level camerasysteem. Hiermee moet je als gebruiker natuurgetrouwe foto’s en video’s kunnen maken, zo belooft het merk.

Nothing voorziet de telefoon van een nieuwe periscooplens, en AI-gebaseerde algoritmes. Dit moet bijvoorbeeld zorgen voor een verbeterde helderheid. De periscooplens is een 50 megapixel sensor, welke 3x optisch kan zoomen. Tevens biedt het 6x in-sensor zoom (ook wel bekend als hybride zoom) en 60x ultra-zoom. Nothing geeft aan dat het zorgt voor scherpe macrofoto’s en een 70 millimeter portret.

TrueLens Engine 3.0 is een techniek die natuurgetrouwde fotografie moet leveren. Volgens Nothing zorgt AI ervoor dat er een perfecte balans wordt gevonden tussen klassieke fotografie en geavanceerde computertechnologie. Alles om zo goede foto’s af te leveren. Zowel de hoofdcamera als de selfielens kunnen in 4K filmen.

Alle details krijgen we op 4 maart te horen. Dan is de aankondiging van de nieuwe Nothing Phone (3a).