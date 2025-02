OnePlus Watch 3 aangekondigd: meer gezondheid, betere batterij

Een nieuwe smartwatch is aangekondigd door OnePlus. De fabrikant presenteert de OnePlus Watch 3. Dit nieuwe horloge is de opvolger van de Watch 2, welke eerder hoge ogen wist te gooien. De focus van de nieuwe Watch 3 ligt meer op gezondheid en de verschillende mogelijkheden daarvoor. We praten je bij over de nieuwe smartwatch.

OnePlus Watch 3 aangekondigd

We maken vanmiddag kennis met de nieuwe OnePlus Watch 3. Het is de nieuwe smartwatch van de Chinese fabrikant, dat vorige maand ook al met een nieuwe aankondiging kwam. Toen toonde het merk de OnePlus 13, welke we uitgebreid hebben besproken in onze OnePlus 13 review. We stelden ons toen de vraag, of dit direct het beste toestel van het jaar was. Nu is het tijd voor de tweede aankondiging dit jaar van OnePlus. Hetgeen dat we te zien krijgen is de OnePlus Watch 3, de opvolger van de vorig jaar aangekondigde OnePlus Watch 2. De focus komt nu meer op gezondheid en een langere batterijduur te liggen. Nog steeds draait het horloge op Google’s Wear OS 5.

Betere batterijduur

De nieuwe OnePlus Watch 3 is voorzien van een verbeterde batterijduur, zo stelt de fabrikant. Dat komt door verschillende verbeteringen. Zo is er een grotere, 631 mAh batterij en wordt gebruik gemaakt van de Silicon NanoStack Battery-technologie. De batterijduur moet 3 dagen bij intensief gebruik zijn, vijf dagen in de slimme modus en 16 dagen in de energiebesparende modus. Dat is een stuk langer dan andere Wear OS-smartwatches. Volgens OnePlus moet 10 minuten laden ook voldoende zijn om het horloge weer een dag te gebruiken. Er zijn twee chipsets, net als bij het vorige model, die zorgen voor een goede balans tussen prestaties en energieverbruik. Dit is de Snapdragon W5 voor de prestaties en BES2800 MCY voor efficiënt achtergrondbeheer.

Gezondheid

Eén van de meest opvallende functies van de OnePlus Watch 3 is de 60s Health Check-In. Met een druk op de knop kunnen gebruikers binnen 60 seconden een gedetailleerd gezondheidsrapport ontvangen met metingen zoals hartslag, ECG, zuurstofgehalte in het bloed (SpO2), vasculaire gezondheid, polstemperatuur, slaapkwaliteit en mentale welzijnsstatus. Er is een PPG-sensor met acht kanalen, welke moet zorgen voor nauwkeurige hartslagmetingen. De ECG-functie moet in staat zijn om bepaalde hartafwijzingen te detecteren.

Een andere nieuwe functie op de OnePlus Watch 3 is de 360 Mind and Body. Deze combineert fysieke en mentale welzijnsdata om een compleet beeld te geven van je gezondheid. Aan de hand van verschillende details, zoals de hartslagvariabiliteit en het stressniveau, krijg je gepersonaliseerde aanbevelingen zoals ademhalingsoefeningen om stress te verminderen.

De OnePlus Watch 3 is verder in staat om meer dan 100 sportmodi bij te houden. Of je nou gaat fietsen, zwemen, wandelen, hardlopen of aan yoga doet; het horloge kan het allemaal bijhouden. Er is een nieuwe dual-frequency GPS-chip, die nauwkeurige locatiebepaling mogelijk moet maken. Bij de hardloopmodus is het horloge in staat om niet alleen de snelheid en afstand bij te houden, maar ook de loopefficiëntie en de houding.

Dankzij Wear OS 5 profiteer je van de vele voordelen van dit platform. Je kunt je mails lezen in Gmail en navigeren in Google Maps. Verder kun je contactloos betalen met Google Wallet. OnePlus voegt functies toe voor bijvoorbeeld de afstandsbediening voor video’s en camerabediening.

Het horloge is vervaardigd uit een roestvrijstalen behuizing en een titanium PVD-bezel. Het glas is 2D saffierglas en het scherm meet 1,5 inch, met LTPO technologie. Tevens is de Watch 3 voorzien van IP68-classificatie, wat aangeeft dat deze bestand is tegen water tot 5ATM. Verder zit de kroon aan de zijkant er niet meer voor de sier, je kunt hiermee door menu’s en functies scrollen.

Beschikbaarheid

De OnePlus Watch 3 komt voor 349 euro uit in Nederland. Het horloge komt beschikbaar bij Bol, Coolblue en Mobiel en MediaMarkt.

Op dit moment zijn we druk bezig met de OnePlus Watch 3 review. Houd DroidApp in de gaten en we praten je binnenkort helemaal bij over de ervaringen met de nieuwe smartwatch!